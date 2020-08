Vakantie in de tuin: Marokkaanse riad is oase van rust in drukke stad Bjorn Cocquyt

26 augustus 2020

16u53 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een riad in Marrakesh.

Iedereen die al eens in Marokko is geweest en een stad heeft bezocht, weet hoe druk het er daar aan toegaat. Om te vermijden dat je er een punthoofd van krijgt, kun je de rust van een riad opzoeken. Er zijn ontelbaar veel van die traditionele huizen met een binnentuin, maar zelden zijn die zo mooi als die van Yasmine en Gabriel.

Het koppel verhuisde vijf jaar geleden van Zuid-Frankrijk naar Marrakesh en renoveerde de oude riad met veel zorg. Nadien leefden ze zich helemaal uit bij de inrichting en het aanleggen van de tuin die door het zwembad met zelliges en de vele planten aanvoelt als een oase.

Ook het dakterras van 220 m² is een pareltje waar je in de schaduw en omringd door aardse materialen en kleuren tot rust komt. ‘s Avonds geniet je er van een feeëriek zicht op de stad.

Ben je ook verkocht na het zien van al dat moois? Wel, dan hebben we goed nieuws, want de riad is zo groot dat het koppel negens kamers heeft om te verhuren. Boeken kan hier.