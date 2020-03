Unieke stadstuin in Gent verrast met prachtige zwemvijver Redactie

30 maart 2020

11u31

Bron: Livios 0 Livios Je verwacht het niet in hartje Gent, maar toch pakt deze stadstuin uit met een prachtige zwemvijver. Het was een van de drie wensen van de bewoners waarmee tuinarchitect Annabelle Tieter aan de slag ging. Het resultaat werd bekroond met brons in de categorie ‘Kleine tuinen’ in de wedstrijd van De Vlaamse Tuinaannemer. Je verwacht het niet in hartje Gent, maar toch pakt deze stadstuin uit met een prachtige zwemvijver. Het was een van de drie wensen van de bewoners waarmee tuinarchitect Annabelle Tieter aan de slag ging. Het resultaat werd bekroond met brons in de categorie ‘Kleine tuinen’ in de wedstrijd van De Vlaamse Tuinaannemer. Bouwsite Livios mocht het ontwerp bekijken.

Na de renovatie van hun oude herenhuis in de Gentse binnenstad, wilden de bewoners ook hun ommuurd stadstuintje laten aanleggen. Daarvoor klopten ze aan bij De Telder Tuinen met enkele wensen op het verlanglijstje: een zwemvijver, een natuurlijke, groene sfeer en voldoende privacy om optimaal van de tuin te kunnen genieten.

Maatwerk

“Al deze wensen zijn in het ontwerp verwerkt”, vertelt Annabelle. “En daar was maatwerk voor nodig. Eigen aan oude huizen is dat er geen enkele muur recht loopt. En dat geldt ook voor deze tuin.” Daarom koos Annabelle voor een ontwerp met schuine lijnen. De uitvoering van het ontwerp gebeurde volledig door Mathieu De Telder, de partner van Annabelle, en zijn team.

Altijd ergens zon

De westgerichte tuin is zo’n 125 m2 groot: 20 meter lang en 6 à 7 meter breed. “Achteraan in de tuin geniet je van de ochtendzon, ’s middags staat de zon op de zwemvijver en achterkant gericht en in de namiddag geniet je volop van de zon op het terras aan de woning en het dakterras op de moderne uitbouw aan de woning.”

✔️Zwemvijver

Het absolute pronkstuk in de tuin is de zwemvijver met een prachtige rand in cortenstaal. “Voor een mooi effect geeft de langwerpige vijver een knik aan de kant van de muur. De bewoners wilden de vijver ook liefst zo dicht mogelijk bij deze muur, wat de nodige graaf- en verstevigingswerken met zich meebracht. Alles moest ook door de garage, dus we hadden een beperkte toegang om de put voor de vijver te graven en het materiaal naar binnen en buiten te brengen.”

Het water oogt erg helder. “Een filterzone met lava en waterplanten, zoals irissen, zorgt voor een natuurlijke zuivering van het water. In de rand tussen de muur en de vijver groeien Japans bloedgras en een rij Toscaanse jasmijn.”

✔️Privacy

Iedereen houdt van een tuin waarin je kan ontspannen zonder nieuwsgierige blikken van de buren of veel inkijk. Annabelle voorzag in het ontwerp twee spandraden boven het achterste terras. “Langs die draden groeit blauwe regen die zo voor een beschut gevoel zorgt. Ook voorzag ik langs de muur enkele wintergroene bomen, zoals steen- en kurkeik.” Om instant privacy te garanderen, koos Annabelle voor bomen die al wat groter waren. “Zo hoeven de bewoners geen jaren te wachten tot de bomen voldoende beschutting bieden tegen inkijk.”

✔️Natuurlijk groen

Aan de derde wens, een natuurlijke sfeer, kwam Annabelle tegemoet met een mix tussen wintergroene en niet-wintergroene planten. “Zo is er het hele jaar door wat te beleven in de tuin, ook in de donkerste maanden. Voor het natuurlijke aspect liet ik verschillende plantensoorten wat door elkaar groeien in plaats van strakke borders te voorzien. En de sfeervolle, indirecte verlichting maakt het plaatje compleet. Voor de vijver kunnen de bewoners zelfs kiezen tussen meerdere kleuren licht. ’s Avonds geeft dat een prachtig effect.”

Bekijk meer foto’s van deze unieke stadstuin.

