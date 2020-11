Unieke Belgische woning is decor voor herfst- en wintercollectie van Zara Home

Woon.Zara Home heeft als locatie voor haar herfst- en wintercollectie een Belgisch huis gekozen dat te zien zal zijn in de internationale campagne die in 44 landen loopt. De Spaanse keten liet haar oog vallen op de woning van artisanaal schilder Erwin Dankers uit Nijlen.

In het huis vallen onmiddellijk de warme kleuren en bijzondere texturen van de muren en plafonds op. Zulke speciale verftechnieken zijn dan ook de specialiteit van de familie Dankers die al sinds de 17de eeuw kleur geeft aan de verfindustrie. Het gaat om oude manieren van schilderen die geperfectioneerd zijn met recente innovaties. Het is net die harmonie tussen heden en verleden waar Zara naar op zoek was.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Het mooie evenwicht tussen vroeger en nu valt ook op in het gebruik van hout dat het resultaat is van knap vakmanschap. Het natuurmateriaal is verwerkt in de schouw rond de haard, als vloer met een uniek legpatroon, als schrijnwerk, als maatmeubel, ...

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Dankers werkt vaak samen met Axel Vervoordt. Ze kunnen een paar fraaie gezamenlijke referenties voorleggen, zoals het beach house van Calvin Klein in Miami. Dankers heeft naast de zaak in Nijlen ook een filiaal in de Verenigde Staten.

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse

Volledig scherm . © Frederik Vercruysse