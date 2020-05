Uitstel voor ene bouwnorm, snellere verscherping voor andere Bjorn Cocquyt

26 mei 2020

10u40 3 Woon. De Vlaamse regering heeft enkele belangrijke bouwnormen aangepast. Zo komt er uitstel voor het verlagen van het S-peil, dat de bescherming tegen hitte en koude uitdrukt, maar voor en hogere bouwkost zorgt. Bij verregaande renovaties wordt het E-peil, dat het energieverbruik beoordeelt, sneller verscherpt naar 60. Dat meldt de krant De Standaard.

Hoe minder energie er nodig is om zomer en winter je huis op temperatuur te houden, hoe lager de S-score. Die mag bij een nieuwbouw vandaag niet meer dan 31 bedragen en zou vanaf volgend jaar niet hoger dan 28 mogen zijn. De bouwsector protesteerde, omdat die regel volgens hen een meerkost van 5 tot 10 procent met zich meebrengt door de nood aan betere beglazing en meer zonwering en isolatie. Anderen vroegen zich luidop af of het wel mogelijk is om betaalbare vrijstaande huizen te bouwen die aan die norm voldoen.

Op vraag van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse regering beslist dat de verscherping met een jaar wordt uitgesteld en dat ook de resultaten van een analyse worden afgewacht.

Wie grondig renoveert, zal vanaf 2021 wel aan strengere energie-eisen moeten voldoen. Zo zakt het E-peil vier jaar eerder dan gepland van E70 naar E60. In de praktijk ligt het gemiddelde E-peil vandaag al onder de 70.