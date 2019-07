Uitrol digitale meter van start: dit moet je weten Redactie

01 juli 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Vandaag start netbeheerder Fluvius met de plaatsing van de digitale elektriciteit- en gasmeters. Tegen eind 2020 moeten er al zo’n 1,8 miljoen nieuwe meters geïnstalleerd zijn. Alle Vlaamse gezinnen krijgen er de komende 15 jaar een. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Vandaag start netbeheerder Fluvius met de plaatsing van de digitale elektriciteit- en gasmeters. Tegen eind 2020 moeten er al zo’n 1,8 miljoen nieuwe meters geïnstalleerd zijn. Alle Vlaamse gezinnen krijgen er de komende 15 jaar een. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Bouwsite Livios zocht het antwoord op vijf belangrijke vragen.

1. Waarom een digitale meter?

De oude analoge meters worden binnenkort niet meer geproduceerd. Daarom is de invoering van de digitale meter voor elektriciteit en gas noodzakelijk. Vlaanderen is bij een van de laatste in Europa waar de digitale meter wordt uitgerold.

2. Hoe werkt het?

De digitale meter meet je elektriciteits- of aardgasverbruik en heeft een ingebouwde communicatietechnologie. Zo kan hij gegevens verzenden en ontvangen naar en van de net- of databeheerder. De digitale meter kan op termijn ook een ‘slimme meter’ worden door te communiceren met allerlei apps of slimme huishoudtoestellen. Zo kan hij energie verbruiken wanneer de stroom het goedkoopst is of als er zelf energie aangemaakt wordt. De digitale meters helpen de netbeheerders ook om het energienet efficiënter te beheren.

3. Wat zijn de voordelen?

Je meteropnames verlopen voortaan vanop afstand en er hoeft niemand meer langs te komen als je wil wisselen tussen dag- en het tweevoudig uurtarief. Je krijgt ook meer details over je dagelijks verbruik en inzicht in je reële productie en afname. Vanaf ten laatste 1 januari 2021 heb je de mogelijkheid om je eigen groene stroom te vermarkten als je meer produceert dan je verbruikt.

4. Wanneer ben jij aan de beurt en hoeveel kost het?

Vanaf 1 juli zal Fluvius maandelijks zo’n 50.000 nieuwe meters plaatsen. Je kan op vier manieren een digitale meter krijgen:

- Als je bouwt of grondig verbouwt en nieuwe energiemeters nodig hebt, installeert Fluvius een nieuwe digitale meter. Je betaalt dan zoals voordien zelf de plaatsingskost.

- Als je zonnepanelen hebt of budgetmeterklant bent, neemt Fluvius of een onderaannemer zelf contact met je op om je elektriciteits- en gasmeters te vervangen. De plaatsing is gratis. Voor eind 2021 moeten alle actieve budgetmeters vervangen zijn en voor eind 2022 de meters bij woningen met zonnepanelen. Lees hier hoeveel zonnepanelen je nodig hebt en wat het je kost.

- Als een van je oude meters defect is, vervangt Fluvius je meter door een digitale. Dan betaal je niets.

- Wil je al sneller een meter? Dan betaal je 226 euro, exclusief btw en meterkast, voor de gas- en elektriciteitsmeter samen.

De Vlaamse overheid kiest voor een ‘standaard’ digitale meter’ die je zelf kan uitbreiden met slimme toepassingen zoals apps, om de kosten zo laag mogelijk te houden.

5. Wat als je zonnepanelen hebt?

Net als je huidige elektriciteitsmeter telt de digitale meter terug: wat je op het elektriciteitsnet injecteert, wordt afgetrokken. Iedereen die voor 1 januari 2021 zonnepanelen installeert, geniet van het principe van de terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief. Wil je sneller overstappen naar een nieuw systeem zonder prosumententarief? Dat kan: je kiest zelf.

