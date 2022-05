Uitgerekend: zoveel duurder is het geworden om een tuin van 50 m² aan te leggen

LiviosBouwen en verbouwen is de laatste maanden een stuk duurder geworden, en dat geldt ook voor de aanleg van een tuin. Maar hoeveel duurder is het nu precies geworden om een gemiddelde tuin aan te leggen? En zijn er manieren om te besparen? Bouwsite Livios rekent het uit.

Sinds het begin van dit jaar zijn bouwmaterialen al met 16 procent in prijs gestegen. Ook een nieuwe tuin aanleggen is fors duurder geworden. Tuinaannemers geven tegenwoordig zelfs prijsoffertes die slechts enkele dagen geldig zijn. Wij rekenden uit hoeveel duurder het precies wordt om een tuin van 50 m² aan te leggen.

Een terras is tot dubbel zo duur geworden

Geen goed nieuws voor wie droomt van een nieuw terras: de prijzen van alle soorten tegels zijn gestegen. “Bij populaire natuursteentegels uit Aziatische groeves is transport het grootste probleem”, vertelt Thibaut Vanhollebeke van VM Tegels. “Containerschepen zijn een stuk duurder geworden en dat laat zich merken in de prijs van bijvoorbeeld de populaire Vietnamese blauwsteen. Voor de coronacrisis betaalde je daarvoor pakweg 18 tot 20 euro per m², vandaag is dat het dubbele.”

Ook keramische tegels die in Zuid-Europa gemaakt worden, zijn 30 tot 40 procent duurder geworden. “De prijsstijgingen worden daar veroorzaakt door een gebrek aan grondstoffen en de hoge gasprijzen”, verduidelijkt Vanhollebeke.

Ook voor beplanting tel je meer neer

Ook voor beplanting zal je een prijsstijging merken. “Grotere planten die in boomkwekerijen geteeld worden, zijn fors duurder geworden”, vertelt Jos Roothoofd van tuincentrum Abies. “Dat komt door schaarste omdat er tijdens de pandemie heel veel verkocht is. Dergelijke planten hebben twee of drie jaar nodig om te groeien en daardoor zijn er nu opvallend minder in voorraad. De keuze is beperkter en de planten die er wel zijn, worden duurder. De prijs van sommige planten is zelfs verdubbeld.”

Roothoofd geeft nog enkele voorbeelden mee. “Vroeger telde je voor een kwalitatieve, sterke rododendron pakweg 10 euro neer, vandaag is dat al snel 14 euro. Een stevige laurierstruik kostte 5 of 6 euro, vandaag is dat het dubbele.” Het goede nieuws is dat gewone park- en perkplanten nog steeds evenveel kosten als voorheen. Die petunia of geranium heb je nog steeds snel gekocht en geplant.

Positief is dat een gazon aanleggen niet duurder is geworden. Op dat vlak zal je weinig merken van die stijgende prijzen. Wie de tuin verder wil aankleden met bloempotten, zal wel iets dieper in de buidel moeten tasten. Door de hoge transportkosten zijn geïmporteerde bloempotten een stuk duurder geworden.

Hoeveel is het dus duurder geworden om een tuin aan te leggen?

In onze voorbeeldtuin van 50 m² hebben we een terras van 20 m² voorzien. Voorheen zou je voor een terras van Vietnamese blauwsteen 360 euro betaald hebben, vandaag is dat 720 euro. En dan moet het terras nog gelegd worden door een vakman natuurlijk.

De kosten voor het stuk beplanting van pakweg 15 m² heb je vooral zelf in de hand. Wil je minder uitgeven, dan kies je voor planten die binnen je budget passen en laat je de boomkwekerijplanten even links liggen. De overige 15 m² gras kan je zelf zaaien. Dat is niet duurder geworden.

Bespaartips

Het spreekt voor zich dat je de prijs van je tuin voor een groot stuk zelf in hand hebt. Wie de kosten wil drukken, kan zoeken naar een goedkopere terrastegel. Kies in plaats van natuursteen bijvoorbeeld voor een goedkoper keramisch alternatief of voor betontegels. Daarnaast is het belangrijk om vooral offertes te vergelijken. Vraag meerdere vloerders om een voorstel en kies voor een scherpe offerte die binnen je budget past.

Weet dat je op transportkosten bespaart, wanneer je een aannemer kiest die dichtbij woont. Tot slot kan je ook heel wat besparen door zelf de voorbereidende werken te doen: verwijder je oude terrastegels of neem planten weg die je niet meer wil. Zo bespaar je de hovenier tijd, en moet je minder betalen.

