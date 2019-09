Uitbreiden in de hoogte: moderne flat op dak van klassiek herenhuis Bjorn Cocquyt

11 september 2019

Deze week is dat een penthouse in New York.

De architecten van WORKac kregen de opdracht om deze herenwoning uit 1857 volledig te renoveren en onder te verdelen in een winkelruimte en appartementen. Om het gebouw nog meer uitstraling te geven, stelden ze voor om in een uitbreiding op het dak een penthouse in te richten.

De stad gaf haar akkoord, maar alleen als die uitbreiding niet zichtbaar zou zijn vanop straat. De penthouse ligt dus diep verscholen, wat vooraan ruimte creëerde voor een dakterras dat absoluut uniek is in een dichtbevolkte metropool als New York.

De penthouse op zich is al even bijzonder door de futuristische dakconstructie die ook een bepalende invloed heeft op het interieur dat verdeeld is over tweeënhalve etage.