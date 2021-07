Uit industrieel staal of één met de muur: dit zijn de huidige deurtrends

LiviosIn moderne interieurs kiezen we steeds vaker voor soberheid en puurheid. Ook deuren, scharnieren, grepen en sloten krijgen een minder opvallende rol. En maken meer deel uit van één groter geheel: de wand. Soms lijken ze wel uit het zicht verdwenen, of worden ze net prominent bij het interieur betrokken. Bouwsite Livios zet de trends op een rij.

Onzichtbare deuren

Aluminium deurkaders die volledig in de muur gepleisterd worden zijn vandaag vaste prik. In combinatie met onzichtbare scharnieren die in het deurkader en deurblad zijn ingewerkt, gaan ze na afwerking volledig op in de wand. Die onzichtbare kaders beperken zich niet tot nieuwbouwwoningen. Ze zijn ook perfect in te passen in renovaties. De opbouw van de wanden speelt evenmin een rol: van metselwerk tot wanden uit gipskartonplaten.

De installatie van deze onzichtbare deuren vergt wel vakkennis en precisie. En daar hangt een prijskaartje aan vast. Afhankelijk van het soort materiaal, is 1.000 euro en meer voor een plafondhoge deur geen uitzondering. Verloopt niet alles volgens de regels van de kunst? Dan kan het pleisterwerk scheuren.

Kleuren

Zwart is dé kleur van het moment. Soms in combinatie met een andere kleur, voornamelijk wit. “Zwart-wit contrasten doen het goed”, zegt Sharon Biebuyck van Xinnix. “Voor witte wanden en profielen valt de keuze dan op zwart beslag, zoals zwarte scharnieren, sloten of klinken.” Ook in combinatie met glas, geniet zwart momenteel de voorkeur. Denk maar aan de industriële stalen deuren die momenteel zeer populair zijn in minimalistische interieurs. Lees hier welke materialen je voor een binnendeur kan gebruiken.

Volledig scherm © Aliplast Aluminium Systems

Scharnieren

Niet alleen de binnendeuren verdwijnen naadloos in het muurvlak, ook de scharnieren worden volledig aan het oog onttrokken. “Bouwheren willen vandaag niets meer zien van beslag, ophanging of ander visueel storende elementen. Scharnieren worden volledig in het aluminium profiel geïntegreerd, zodat hun draagkracht over het geheel gespreid wordt. Die integratie zorgt er bijkomend voor dat ze onzichtbaar zijn”, aldus Sharon Biebuyck van Xinnix.

Sommige fabrikanten gaan nog een stap verder, met scharnieren die zelfs niet te zien zijn wanneer de deur openstaat. Of ‘omkeerbare’ scharnieren, waardoor de deur technisch gezien in beide richtingen kan opendraaien. Naast hun esthetische aspect, hebben onzichtbare scharnieren het voordeel volledig smeer- en onderhoudsvrij te zijn en dus niet piepen of kraken.

Pivotdeuren

Klassieke draaideuren moeten in open interieurs de duimen leggen voor pivotdeuren of taatsdeuren, die meestal kamerhoog zijn en in twee richtingen kunnen draaien. Zo zijn stalen pivotdeuren tussen inkom en leefruimte echte blikvangers. Pivotdeuren kunnen massief zijn, volledig in glas of in glas gevat in een stalen of smeedijzeren kader. Door hun structuur en hun gewicht (soms tot 150 kg en meer) worden hun scharnieren erg op de proef gesteld. Dat is de reden waarom pivotdeuren om een excentrische of centrale as draaien. Op die manier wordt het gewicht van de deur beter verdeeld. “De recentste modellen zijn uitgerust met een comfortsluiting of elektronische demping”, zegt interieurarchitect Rob Verboven van Casa Vero. “De deurpomp zat vroeger in de vloerplaat verborgen. Nu is die techniek in de deur zelf ingewerkt, een belangrijk pluspunt bij vloerverwarming en ook esthetisch een extra troef.”

Pivotdeur, draaideur of schuifdeur? Lees hier wat voor jou de beste optie is.

Volledig scherm © Anyway Doors

Schuifdeuren

Net als pivotdeuren zijn ook schuifdeuren populair in moderne interieurs. Ze zijn praktisch en ruimtebesparend, en kunnen tegenwoordig in gesloten toestand ook perfect onzichtbaar in het wandvlak vallen. De geleidingsprofielen zijn dan meestal onzichtbaar in het plafond en de vloer geïntegreerd. Afhankelijk van de gekozen opstelling en het gewenste schuifwandtype kan het railsysteem ook tegen de wand bevestigd worden.

“In tegenstelling tot de trend van onzichtbaar beslag merken we bij de schuifdeuren ook een groeiende interesse in opvallende schuifrails”, vertelt Kayleigh Haemers van Argent Alu. Hier vormt de rail een visueel onderdeel van de schuifdeur. Het geheel oogt ruig en stoer, en loopt op geruisloze wieltjes. Het beslag is zwart gelakt of roestkleurig.

Deurgrepen

Op vlak van deurklinken doen inbouwgrepen het zeer goed. Afhankelijk van de deur en de stijl worden ze lokaal of over de totale hoogte of breedte van het deurblad ingebouwd. Meestal zijn ze van roestvrij staal of geanodiseerd aluminium. Ze steken dus niet uit het deurblad, waardoor de deuren steeds volledig tegen de muur kunnen opendraaien. Ook voor schuifdeuren zijn ingefreesde inbouwgrepen erg handig. Voor glazen schuifdeuren zijn inwerkbare of verlijmbare grepen mogelijk.

De trend mag dan naar het discrete neigen, er zijn nog steeds genoeg gegadigden van de design klink te vinden, zowel in klassieke als moderne interieurs, en zowel voor draaideuren als voor bepaalde types schuifdeuren. Dat beaamt ook Hélène Willems van Dauby. “Wel evolueert de vormgeving. Wij bieden al onze klinken en sleutelplaten bijvoorbeeld ook aan op smalle ovalen of rechthoekige rozetten. De collectie zwart gelakt beslag is eveneens uitgebreid vanwege de populariteit van de zwarte stalen of aluminium deuren met industriële toets.” Naast het meer verfijnde of industriële stellen fabrikanten ook een grotere vraag vast naar warme, natuurlijke en authentieke materialen zoals brons, koper, verouderd ijzer en smeedijzer.

Volledig scherm © Jacobs Deuren

Sloten

Op conventionele binnendeuren vind je de standaardsloten met sleutelplaat en sleutel nog, maar gebruiken doen we ze al lang niet meer. Ook hier is onzichtbaar het toverwoord geworden. De hedendaagse magneetsloten beschikken over een onzichtbare sluitplaat die in het deurprofiel is ingewerkt. In gesloten toestand zie je ze dus nooit. Ze hebben ook geen dagschoot. Dus ook wanneer de deur open staat, is het slot discreet. Bovendien blijft het kozijn gespaard telkens je de deur sluit. Magneetsloten zijn eveneens geruisloos.

Lees ook

Bron: Livios