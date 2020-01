Twijfels over hoe je wil bouwen? Patrick test houtskeletbouw eerst uit bij schoonouders Redactie

29 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Na lang twijfelen over zijn bouwproject nam Patrick Gaukema een originele beslissing. Niet omdat hij voor houtskeletbouw koos, maar wel omdat hij eerst een woning voor zijn schoonouders liet bouwen als proefproject. Hoe dat verliep? Bouwsite Livios zocht het voor je uit.

In Arendonk, in het hartje van de Kempen, wonen Joseph en Jeannine Keustermans in een gezellige, landelijke woning. Niet meteen speciaal, ware het niet dat het koppel eigenlijk als proefkonijn werd ingeschakeld voor de bouwplannen van dochterlief en haar man Patrick. “We wilden zelf bouwen maar ik was wat bang voor houtskeletbouw. Eigenlijk was deze woning een proefproject om te kijken hoe goed dat zou meevallen”, vertelt Patrick. Lees meer over deze bouwmethode.

Vlot overtuigd

Het huis waar Jeannine en Joseph aanvankelijk woonden was te groot geworden en voldeed niet meer aan de huidige normen. De keuze voor een nieuwe houtskeletbouw had vooral te maken met de uitstekende isolerende eigenschappen en het feit dat het een droog bouwproces is waardoor je binnen geen last hebt van vocht. Ook het vlotte verloop van het project wist Patrick te overtuigen. “Alles is vlekkeloos verlopen. We hebben daarna ook voor onze eigen woning voor houtskeletbouw gekozen.”

Eenvoudig maar functioneel

De opdracht voor de architect was simpel: aangezien ze er maar met twee gingen wonen, wilden zowel Patrick als zijn schoonouders vooral een eenvoudig huis met een functionele indeling. Bedoeling was om een bungalow te bouwen waarin alles zich op de benedenverdieping bevindt. “Maar we moesten van de gemeente met een verdiep werken”, vertelt Patrick. “Jammer, want de bovenverdieping hebben we helemaal niet nodig.” Op advies van de bouwfirma werden op de bovenverdieping toch de nodige kamers en aansluitingen voorzien zodat een eventuele volgende eigenaar de verdieping makkelijk in gebruik kan nemen.

Instapklaar in 9 maanden

De ruwbouw legden ze in handen van een houtskeletbouwspecialist. “In het begin ging het immens snel. Op twee dagen tijd stond de structuur recht”, zegt Patrick. Eens het houtskelet schilderklaar was, nam Patrick de afwerking voor zijn rekening. Vloeren, tegelen, schilderen, deuren plaatsen,… dat deed hij allemaal zelf. Zo was de klus op negen maanden geklaard en konden Joseph en Jeannine in mei 2019 intrekken.

“Wij betalen enkel het netbeheer”

De woning krijgt een 10 op 10 voor energiezuinigheid. De doorgedreven isolatie, zonnepanelen en warmtepomp zorgen ervoor dat de bewoners enkel beheerskosten moeten betalen. “We betalen zo’n 400 euro per jaar voor het netbeheer maar hebben verder geen kosten. De zonnepanelen en warmtepomp zijn natuurlijk duurder in aankoop maar op lange termijn win je zeker.” Wil je ook gebruik maken van hernieuwbare energie? Dat kan met deze technieken.

Geen vooropgesteld budget

Naar budget werd er bij deze nieuwbouw niet echt gekeken. Het was vooral belangrijk dat alles wat er moest zijn, voorzien was. “Voor de afwerking kies je natuurlijk zelf hoe duur je het maakt, maar tijdens het bouwen van de woning zijn we niet voor verrassingen komen te staan. De bouwfirma had een offerte opgemaakt en heeft zich daar ook aan gehouden.” Benieuwd of een nieuwbouwwoning ook binnen jouw budget past? Bereken het zelf met deze calculator.

Tweewoonst

Zouden ze het achteraf gezien anders aanpakken? Daarover zijn de meningen verdeeld. Jeannine is overtuigd van de woning zoals die nu is. “Alles is goed. Het huis is goed verwarmd, gezellig om in te wonen en makkelijk om te onderhouden.” Patrick ziet het anders. “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, zou ik de twee woningen tegen elkaar hebben gebouwd. Langs binnen wel volledig afgescheiden maar met een betere doorgang. Op dat vlak zitten we nu vrij beperkt.”

Lees ook op Livios.be:

Bouwen zonder zorgen: het gezin van Franck kon al na 9 maanden intrekken

Sleutel-op-de-deur woning: ”Kant en klaar bouwen beste beslissing van mijn leven”

Architect woont in omgebouwde lijnbus: “Betaalbaar alternatief voor dure huurmarkt”

Bron: Livios