Twijfel je tussen een houtkachel of gashaard? Zo hak je de knoop door

24 september 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios De herfst is op komst, met temperaturen die onder de 20 graden zakken. Wil je de kou in huis breken met een kachel? Maar twijfel je nog tussen een gashaard of houtkachel? Denk dan eerst goed na over welke functie een haard voor jou heeft: hou je van een echt houtvuur of ga je voor sfeer en gezelligheid? Gas en hout hebben elk hun voor- en nadelen. De herfst is op komst, met temperaturen die onder de 20 graden zakken. Wil je de kou in huis breken met een kachel? Maar twijfel je nog tussen een gashaard of houtkachel? Denk dan eerst goed na over welke functie een haard voor jou heeft: hou je van een echt houtvuur of ga je voor sfeer en gezelligheid? Gas en hout hebben elk hun voor- en nadelen. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.

Authentieke houtkachel…

Een houtvuur brengt authentieke warmte en beleving met zich mee: de geur, het knetterende geluid, een levendig vlammenspel. Maar hout moet je wel verwerken en opslaan. Hierbij is het belangrijk om het hout droog te houden. Daarnaast moet je een houtkachel regelmatig bijvullen. Er komt dus wel wat sjouwwerk bij kijken. Ook qua onderhoud heb je meer werk. Zowel voor je kachel als schoorsteen is een regelmatig onderhoud belangrijk. Zo verlaag je het risico op een schoorsteenbrand. Lees hier hoe je dit kan voorkomen.

Koop je een houtkachel? Let dan zeker op de brandveiligheid en het gebruiksgemak. Is er een handige greep op de deur zodat je je kachel makkelijk kan openen? Is de aslade voldoende groot? Hoe zit het met onderhoud? Ook de bediening van de luchttoevoer is belangrijk. Tegenwoordig zijn er houtkachels met automatische luchtregeling of zelfs met een programmeerbare ontsteking. Dat is niet alleen beter voor je comfort, maar ook voor het rendement en milieu.

Pro

* Authentieke warmte

* Levendig vlammenspel

* Meer beleving: houtgeur en knetterend geluid

Contra

* Opslagcapaciteit nodig voor hout

* Meer onderhoud nodig

* Meer risico op schoorsteenbrand

. … of moderne gashaard

Bij een gashaard ruik of hoor je geen hout knisperen, maar je geniet wel van meer gebruiksgemak. Zo hoef je bijvoorbeeld nooit te zorgen voor de aanvoer van hout. Een gashaard is makkelijk en veilig in gebruik en snel op temperatuur te brengen. Tegenwoordig bestaan er zelfs afstandsbedieningen of apps om de warmteafgifte en het vlampatroon zelf in te stellen. Dankzij deze moderne technieken heeft het vlammenspel steeds meer weg van een echt houtvuur.

Een gashaard kan je in principe installeren waar je wil: inbouwen in een muur of je kan kiezen voor een vrijstaand model. Je hebt ook de keuze om vanaf twee of drie kanten zicht te hebben op het vlammenspel. Zo kan je vanuit meerdere ruimtes genieten van één haard. Bekijk hier de kostprijs van een kachel of een haard.

Pro

* Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

* Geen opslag van hout nodig

* Minder risico op schoorsteenbrand

* Flexibel qua plaatsing

Contra

* Minder authentiek vlammenspel

* Minder beleving: geen houtgeur

Of je nu een houtkachel of gashaard koopt, let altijd op het energielabel. Lees hier waaraan ze moeten voldoen.

