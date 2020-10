Twee jaar na aankoop voor 495.000 kunnen Kristof en Olga al 525.000 euro krijgen voor hun huis: “We kochten onder de waarde”

DE BEWONERS

Kristof Moens (37); zijn vrouw Olga (43) en zoon Thibaut (7). “We woonden nog maar drie jaar in ons vorig huis dat we nieuw hadden gebouwd, toen we dit huis kochten”, vertelt Kristof. “We waren totaal niet van plan om nog te verhuizen, maar mijn vrouw bleef uit nieuwsgierigheid af en toe naar immosites surfen en ontdekte zo deze woning. Ze was op slag verliefd en ook ik was bijzonder gecharmeerd toen ik de foto van de achtergevel zag. Nog geen week later was alles in kannen en kruiken, zonder dat ons ander huis al verkocht was. Door wegenwerken in de straat verliep dat wat moeizaam en duurde het een zelfs een jaar. Op het einde bezorgde ons dat wel wat stress, want je kunt natuurlijk niet eindeloos twee leningen aflossen, maar uiteindelijk kwam alles goed.”