Twee architectuurparels aan de kust zijn opgeknapt en staan te koop Bjorn Cocquyt

10 januari 2020

10u54 0 Woon. Vroeger was de kust een verzamelplaats voor allerlei architectuurparels. De meeste werden gesloopt om plaats te ruimen voor nieuwbouwappartementen, maar af en toe kun je nog een glimp van dat roemrijke verleden opvangen. In Middelkerke en Oostduinkerke zijn twee zulke parels zelfs helemaal opgeknapt en op de immomarkt gebracht.

In Middelkerke gaat het om een art deco-burgerhuis uit 1925 in de Koninginnelaan. Het is mee geïntegreerd in de nieuwbouwresidentie Queens Avenue. Vastgoedgroep Degroote renoveerde de woning en richtte er twee erg ruime duplexappartementen in met een bewoonbare oppervlakte van 151 m² en 165 m², elk met een groot terras. Het eerste wordt verkocht voor 345.000 euro en het tweede voor 385.000 euro.

(lees verder onder de foto’s)

In Oostduinkerke moet je dieper in de buidel tasten, als je eigenaar wilt worden van villa La Coursive. De ligging op de dijk is top en het gebouw uit 1899 in neo-Vlaamse renaissancestijl biedt plaats aan een burgerwoning van 372 m² met 7 slaap-, 5 badkamers en 60 m² tuin en terrassen. In de moderne aanbouw aan de achterzijde is er ook nog een triplex. Vraagprijs: 3.550.000 euro. Beide zijn ook afzonderlijk te koop bij Found & Baker.