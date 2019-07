TV wordt kunstwerk: Bruegel, Rubens of van Gogh aan je muur Bjorn Cocquyt

15 juli 2019

15u32 1 Woon. Voor veel interieurliefhebbers is een televisiescherm een doorn in het oog. Niet zelden ontsiert dat zwarte vlak de hele leefruimte. Maar gelukkig valt daar iets aan te doen. Zo verandert The Frame in een kunstwerk van zodra de televisie wordt uitgeschakeld. Je hebt keuze uit 1.200 stukken uit wereldberoemde collecties en sinds deze maand ook uit 22 topwerken van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het gaat om schilderijen van oude meesters zoals van der Weyden, Bruegel en Rubens en van andere beroemdheden zoals van Gogh en Seurat. “Het is de droom van ieder museum om kunst zo dicht mogelijk bij het publiek te brengen en de passie en kennis wereldwijd te delen”, licht Isabelle Vanhoonackervan KMSKB toe. “Dankzij The Frame van Samsung gaat deze droom in vervulling.”

(lees verder onder de foto)

De werken zijn toegevoegd aan collecties van het Museo del Prado, Van Gogh Museum, Tate, Albertina, … en zijn nu onderdeel van The Frame Art Store. Dat is een betalende abonnementsformule waarbij je voor 4,99 euro per maand onbeperkt van kunstwerk kunt veranderen. The Frame is een tv-toestel van Samsung en is verkrijgbaar in vier maten (van 43 tot 65 inch). Het kost, afhankelijk van de afmeting, tussen de 1.299 en 2.499 euro. Het demonteerbare kader is er in vier kleuren.