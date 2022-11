Tv-kok Wim Ballieu woont in een loft van 400 m2 in Molenbeek: “Ruimte is voor mij pure luxe, en dat is er hier in overvloed”

Zowel in zijn tv-programma’s als in zijn restaurants en boeken — binnenkort verschijnt een tweede editie van ‘Ovenschotels’ — merk je Wims liefde voor puurheid en ambacht. Dat is niet anders in zijn 400 m2 grote loft in Molenbeek. “Na tien jaar vraagt mijn moeder me soms nog wanneer we de versleten parketvloer gaan opfrissen. Maar net zulke elementen bepalen de charme van ons huis.”