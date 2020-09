Tulpenhout, goudkleurige ramen, een muur met gaten, … Het huis van Kristine en Willy zit vol originele vondsten Bjorn Cocquyt

11 september 2020

12u20 0 Woon. Toen ze beslisten om na dertig jaar opnieuw en vooral kleiner te bouwen, hadden Kristine en Willy nooit gedacht in een huis als dit in Waasmunster te zullen wonen. Allerlei originele vondsten zorgden voor een verrassend resultaat. “Zelf waren we nooit op al die ideeën gekomen. In elke kamer is er wel iets met een meerwaarde”, klinkt het.

“We wilden een sleutel-op-de-deur-woning om zorgenvrij te bouwen, maar moesten meteen drie maanden langer dan afgesproken wachten op een plan. Dat leek ook nog eens uit een catalogus geplukt. Daarop contacteerden we een architectenbureau. Daar verliep alles erg vlot en na amper tien maanden konden we al verhuizen.”

Het koppel nam zijn intrek in allesbehalve een doorsneewoning. Dat zien we al vanop straat, als we kijken naar de knik in de zijgevel waardoor een patio aan de inkom ontstaat, naar de fraai gecamoufleerde sectionaalpoort, naar het dak zonder klassieke goot en regenpijp en naar de 20 m lange muur met openingen tussen het metselwerk die licht doorlaten, maar inkijk verhinderen. “Het zijn speelse accenten die het huis er doen uitspringen, zonder dat het echt prominent wil opvalt.”

Ook de gekozen materialen zijn niet alledaags. Het brute van de stenen contrasteert mooi met de aluminium raam- en deurprofielen die geanodiseerd zijn en zo een gouden tintje hebben. Het zorgt voor een warme toets, net als het tulpenhout van de keuken met een verhoogd eiland en verborgen deur. “In elke kamer is er wel iets dat voor een meerwaarde zorgt. In zo’n geval is het onmogelijk om niet tevreden te zijn met het resultaat.”

