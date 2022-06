Tuinverlichting kiezen? Met deze 3 regels baadt je tuin in gezelligheid

HLN ShopWil je maximaal genieten van lange zomeravonden in eigen tuin? Kies dan voor de juiste buitenverlichting uit het uitgebreide aanbod lampen, slingers en spots. HLN Shop legt uit hoe je in drie stappen gemakkelijk extra sfeer en licht in je tuin tovert.

Vooraleer je enthousiast tuinverlichting begint in te slaan, sta je best even stil bij het doel van je plannen. Mis je voldoende licht om tot in de late uurtjes buiten te kunnen zitten en heb je dus nood aan functionele verlichting? Kan je tuin wat extra gezelligheid gebruiken en wil je een boom of andere eyecatcher mooi in de kijker zetten met grondspots of stralers? Of ben je op zoek naar een lichtslinger die net zo functioneel als sfeervol is? Voor ieder lichtprobleem bestaat een oplossing!

1. Investeer in functioneel licht

Trapjes aan de inkom, een kiezelpad dat door je tuin kronkelt, de poort van je garage of de ingang van je tuinhuis… Om je ’s avonds veilig door je tuin te begeven, is slimme tuinverlichting geen overbodige luxe. Ingebouwde grondspots zijn handig als oriëntatieverlichting, terwijl lage lichtpaaltjes die naar de grond stralen een tuinpad mooi verlichten. Is je tuin al helemaal aangelegd? Dan pas je wellicht liever voor ingrijpende elektriciteitswerken. Armaturen op zonne-energie bieden een handige oplossing. ‘Solar’ tuinlampen zijn uitgerust met kleine zonnepanelen die het zonlicht omzetten in elektrische energie, die vervolgens opgeslagen wordt en bij het vallen van de avond voor licht zorgt. De meeste solarlampen hebben een brandduur van zo’n 6 uur. Zorg er wel voor dat ze voldoende zonlicht vangen. Deze lichtpaaltjes uit de HLN Shop prik je waar je maar wil in de grond. Voor dit type tuinverlichting is een lichtsterkte van 50 tot 300 lumen ideaal. Naast een deur zijn wandarmaturen dan weer een goede keuze. Met een exemplaar dat een lichtbundel naar boven en/of onder straalt, zet je meteen de muur sfeervol in de kijker. Wandlampen op zonne-energie vind je tegenwoordig in tal van vormen en formaten. Over je elektriciteitsfactuur hoef jij je dan geen zorgen te maken.

2. Zet pronkstukken in de kijker

Gebruik de natuur als sfeermaker en zet een mooie boom of struik in je tuin in de spotlight. Een up-lighter verlicht de onderkant van de kruin van een boom en creëert zo een magisch effect. Hiervoor kan je werken met ingewerkte grondspots of met richtbare spots die je in de grond pint. Wie een makkelijke oplossing zoekt, vindt ook hier een ruime keuze aan spots op zonne-energie. De kleine zonnepanelen worden trouwens steeds discreter in de lichtarmaturen verstopt. Ben je op zoek naar een spot die niet van klassieke verlichting te onderscheiden valt? Ga dan voor spots met een apart zonnepaneeltje. Hou bij de keuze van je buitenverlichting rekening met de IP-codering. Die geeft de beschermingsindex en waterdichtheid van een buitenlamp aan. Voor standaard tuinverlichting kies je best voor minimaal IP44. Deze klasse “4” garandeert dat de lampen beschermd zijn tegen spatten en rechtstreeks contact met water, en tegen alle vormen van fysiek contact met andere voorwerpen. Je kan je verlichting natuurlijk ook als eyecatcher gebruiken. Een grote lichtsteen die van kleur kan veranderen, zorgt gegarandeerd voor spektakel.

Tip: met een vuil zonnepaneel laadt de batterij van je solarlamp niet volledig op en rendeert ze niet optimaal. Reinig het zonnepaneel regelmatig met een droge doek of lauw zeepwater.

3. Schep sfeer op je terras

Een terras sfeervol verlichten hoeft niet moeilijk te zijn. Door op de vier hoeken van je terras verlichting te voorzien, kom je al een heel eind. Ga voor verplaatsbare staanlampen die een diffuus licht verspreiden. Spaarlampen zorgen altijd voor verspreid licht, maar gaan met 10.000 branduren heel wat minder lang mee dan ledlampen, die maar liefst tot 20.000 uur licht toveren. Liever een wandarmatuur? Een exemplaar op zonne-energie bevestig je zonder slijpwerk tegen de muur. Of wat dacht je van een gezellige lichtslinger die je rond een tafelklem draait of boven het terras doet zweven? Heb je liever geen gedoe met stopcontacten, dan biedt een exemplaar op zonne-energie ook hier een interessante oplossing. Hou bij de aanschaf van je lichtslinger rekening met de lichtkleur. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe koeler (en witter) het licht. Hoe lager het aantal Kelvin, hoe warmer (en geler) het licht. Heel wat mensen houden van 2650K: een mooi zachtwit licht. Zoek je eerder het effect van kaarslicht? Dan is 2000K een aanrader. En hoewel je bij tuinverlichting niet meteen aan kerstlampjes denkt, zijn de kleine lichtjes ideaal om extra sfeer te scheppen. Met speciale goothaakjes bevestig je ze makkelijk aan een dakgoot. Of wikkel ze rond een regenpijp of drapeer ze simpelweg op tafel. Of wat dacht je van een parasol met ledverlichting die je overdag tegen de zon beschermt en ’s avonds sfeerlicht tovert? Haal je creativiteit boven!

