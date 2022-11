Tuinklussen november

LiviosDe herfst is in het land en de winter piept om de hoek. Het hoogseizoen van de tuin ligt achter ons, maar dat betekent niet dat tuiniers in november niets om handen hebben. Bovendien maken de zachte temperaturen tuinklussen net dat tikkeltje anders dan anders. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe de tuinkalender voor november er precies uitziet.

Composteer de moestuin in november

De meeste groenten zijn geoogst en de moestuin is bijna leeg. Dat maakt van november, nog voor de vorst intreedt, hét ideale moment om de moestuin voor te bereiden op het volgende tuinseizoen. “November is de ideale maand om een dikke laag compost op de lege moestuin te leggen”, vertelt Verelst. “Die compost mag gerust de hele winterperiode blijven liggen. Zo kan de voedingsrijke compost insijpelen in de bodem en kan je volgend jaar groenten kweken op vruchtbare grond.”

De moestuin composteren heeft nog een bijkomend voordeel. “De compostlaag beschermt de bodem ook tegen vorst, waardoor wormen in de bovenste lagen van de moestuingrond blijven rondkruipen en daar de hele winter lang hun werk kunnen doen”, voegt Verelst er nog aan toe. “Is de compost niet volledig verteerd, dan is het bovendien raadzaam om alle vaste stukken groenafval eruit te halen.”

Hoe maak je compost en hoeveel moet je gebruiken? Lees hier composttips om je tuin in topconditie te houden.

Bomen snoeien: een tuinklus voor november

Wie fruitbomen in de tuin heeft staan, kan in november aan snoeien denken. “Wacht met het snoeien van de bomen tot alle bladeren van de takken gevallen zijn”, geeft Verelst mee. “Zo kan je niet alleen beter zien wat je doet, die laatste bladeren zijn erg belangrijk voor de laatste fotosynthese.” Ook knotwilgen knot je beter pas nadat het laatste blad gevallen is.

Snoeien: hoe pak je dit het best aan? En welke planten en struiken laat je ongemoeid? Dit zijn onze gouden tips.

En wat met het gazon in november?

Voor het gazon kan je stilaan aan een winterpauze denken. “Heel wat gazons zijn de droge zomer niet goed doorgekomen”, zegt Verelst. “Het is daarom extra belangrijk om in november de bladeren van het gazon te harken. Zo voorkom je schrale gazons in het voorjaar.” De laatste keer maaien? Dat doe je wanneer je merkt dat het gazon nog amper groeit.

Lees ook: zo voorkom en herstel je een dor gazon.

Volledig scherm Ook je gazon verdient de nodige aandacht in de maand november. © Getty Images/Mint Images RF

Zorg voor wat kleur in de tuin

Wil je toch nog wat kleur in de tuin? Dan kan je winterviooltjes planten. “Winterviooltjes maken de brug tussen de najaarsplanten en de eerste bloemen in het voorjaar”, vertelt Verelst. “Je kan ook bepaalde bloemen zaaien, zoals duizendschoon, of de bloemenweide voor de volgende lente inzaaien. Die zaadjes hebben nu de tijd om stevige wortels aan te maken.”

Quote Wil je de siergras­sen in je tuin verdelen, dan doe je dat het beste in november Bart Verelst, tuinexpert

Daarnaast is november ook het uitgelezen moment om vaste planten te verdelen. “Wil je de siergrassen in je tuin verdelen, dan doe je dat het beste in november”, klinkt het.

Bereid je tuin voor op de winter

En tot slot kan je de tuin in november ook voorbereiden op eventuele vorst. “Wie grachtjes of geultjes in of naast de tuin heeft, maakt die in november beter vrij van groenafval”, tipt Verelst. “Op die manier vermijd je waterproblemen bij hevige regenval. November is de ideale maand, want eenmaal het vriest, zijn die planten moeilijker weg te halen.”

“Vergeet ook de vogels niet. Er valt voor hen niet veel meer te rapen. Het is dus tijd om mestbollen te hangen.”

“Indien het zou vriezen, moet je ook de potplanten beschermen tegen de vorst en de buitenkraan afsluiten”, besluit Verelst.

Lees ook via Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.