Tuin in de spotlights: zo maak je het ook buiten gezellig

De lente hangt al in de lucht, maar op het zomeruur is het nog even wachten. Donkere avonden licht je gewoon zelf op met sfeervolle tuin- en terrasverlichtingen, zodat je nu al voorbereid bent op die eerste barbecue van het seizoen.

Voor je de verlichting kiest, stel je best een goed lichtplan op. Maak eerst een tuinschets op schaal voor een volledig overzicht. Geef daarbij ook bepaalde elementen aan zoals je terras, de vijver of het zwembad, bomen, trapjes … Vervolgens denk je na over welke delen je wil verlichten. Kijk ook in welke richting je het licht wil doen schijnen: geïntegreerde verlichting schijnt vanuit de grond, terwijl bovengrondse armaturen rondom verlichten. Wandverlichting kan zowel rondom als naar beneden schijnen en het licht van spots komt dan weer van onderaf. Weet je wat waar moet komen? Dan kun je kijken naar de armaturen en de lichtkleur.

Slimme verlichting

Een lichtplan opstellen is slim, net als kiezen voor slimme buitenverlichting. Met het draadloze verlichtingssysteem van Philips Hue breng je je terras en tuin tot leven met licht. Op koude winteravonden geniet je zo van een lichtspektakel terwijl je binnen zit. En van zodra het lente is, kan de barbecue aan om gezellig te tafelen met vrienden en familie, de hele avond lang, ook wanneer de zon al onder is. De speciaal ontworpen buitenlampen zijn makkelijk te bedienen van zodra je ze aansluit op de Hue Bridge. Dat is het hart van je slimme verlichtingssysteem, op zijn beurt geconnecteerd met de Philips Hue app. Zo kun je alle verlichting vanop afstand makkelijk in- en uitschakelen, dimmen of volgens een bepaald tijdschema laten branden.

In de spotlights

De buitenspotlampen van Philips Hue, zoals de outdoormodellen ‘Lily’ en ‘Lily XL’, werken op laagspanning en zijn makkelijk aan te sluiten op elk stopcontact buiten. Je kunt zo’n spot hoog ophangen om naar beneden te laten schijnen, in een bloemenbed leggen om je tuin te verlichten of van onderuit naar boven richten om een boom nog beter tot zijn recht te doen komen. Voor een heg of hek zorgen ze voor een schaduweffect, langs de buitenmuren kunnen ze het pad naar de deur verlichten voor een sfeervolle entree. Al zijn ook buitenwandlampen daarvoor goed geschikt: in een stijlvol design verlichten ze je woning, poolhouse of carport en geven ze gasten een warm welkom. . Heel wat lampen in het gamma van Philips Hue zijn verkrijgbaar in koelwit, warmwit én gekleurd licht. Voor een tuinfeestje met vrienden kun je je tuin hullen in een kleurrijke scène. Om te ontspannen creëer je met warmwit licht de juiste setting. En wil je dat de verlichting meteen aanspringt van zodra het donker wordt? Stel een tijdschema in via de app en bepaal daarbij ook wanneer de verlichting moet dimmen of volledig uitgaan.

Veilig thuis

Buitenverlichting is sfeervol, maar slimme buitenverlichting is sfeervol én geeft een veilig gevoel. De buitensensor detecteert bewegingen en schakelt de verlichting automatisch in, waardoor ongewenste gasten worden opgemerkt en je je veiliger voelt. Je kunt de verlichting ook zo instellen dat je aanwezigheid wordt nagebootst en het lijkt alsof je thuis bent, ook al is dat even niet zo. Je kunt via de ‘Thuis en weg’-routines in de Hue-app je lampen ook zo instellen dat ze je verwelkomen van zodra je thuiskomt. Je voortuin en oprit worden zo automatisch verlicht wanneer de buitensensor beweging detecteert.

Met de slimme buitenverlichting van Philips Hue hul je je tuin in een magische sfeer, het hele jaar door.