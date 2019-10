Trend gespot: ga voor een vegan interieur Redactie

21 oktober 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Veganisme is voor steeds meer mensen ‘the way of life’. Maar wist je dat je niet enkele dierlijke producten kan bannen uit je voeding, kleding en verzorgingsproducten? Ook voor je interieur bestaan er heel wat diervriendelijke alternatieven. Veganisme is voor steeds meer mensen ‘the way of life’. Maar wist je dat je niet enkele dierlijke producten kan bannen uit je voeding, kleding en verzorgingsproducten? Ook voor je interieur bestaan er heel wat diervriendelijke alternatieven. Bouwsite Livios lijst er enkele voor je op.

V van vloer

Laminaat wordt vaak gebruikt als alternatief voor parket. Maar als je een vegan-vloer wil, kies je beter voor een houten vloer. In sommige laminaatsoorten zit namelijk dierlijke lijm. Je parketvloer aankleden met een gezellig tapijt? Goed idee! Maar in plaats van wol, kies je dan beter voor een katoenen tapijt. Nog een vegan vloeralternatief: bamboe.

Lees ook: dit zijn de nieuwste trends voor keukens, badkamers en tegels.

E van écht lekker

Lekker veganistisch gekookt? Dan zou het jammer zijn als je eet op een niet-vegan servies. Let vooral op met gekleurd servies, want dat bevat soms dierlijke kleurstoffen. Een bord uit China? Ook dat is waarschijnlijk een no go: daar gebruiken ze soms vermalen dierenbeenderen om servies te maken.

G van gezellig in de zetel

Chillen in de zetel? Als het maar niet in een lederen zetel is! Een betere vegan-optie is kunstleer: even mooi en makkelijker te onderhouden. Bij een gezellig avondje bankhangen horen natuurlijk ook kaarsjes… als er geen dierlijk vet in zit natuurlijk. En oh ja, je gebruikt beter een aansteker om ze aan te steken. Om het topje van een lucifer samen te houden, wordt dierlijke lijm gebruikt.

A van anders toch behangen?

“Maar verf is toch vegan?” Think again! In sommige verfsoorten zit caseïne, een melkeiwit, om de verf te binden. Gelukkig bestaan er ook veganistische verfsoorten. Gebruik je die om je muren een kleurtje te geven? Let er dan wel op dat je verfborstels gebruikt die niet van dierlijke haren gemaakt zijn… Wil je 100% zeker zijn? Gebruik dan een verfroller uit schuimrubber.

N van netjes

Sommige traditionele poetsmiddelen bevatten dierlijke stoffen, en worden zelfs getest op dieren. Gelukkig vind je tegenwoordig tal van alternatieven in de winkel. Of je kan natuurlijk zélf aan de slag gaan. Een mengsel van zout en citroensap is bijvoorbeeld een perfect schuurmiddel.

Lees ook

Inspiratie voor je zolder: 10 tips voor een originele ruimte

Bart Appeltans deelt zijn beste interieurtips

Op zoek naar extra bergruimte: zo benut je elk plekje in huis

Bron: Livios