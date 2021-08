Transformeer je trap tot een echte eyecatcher

Wanneer je een huis binnenstapt, is de trap vaak het eerste dat je ziet. Desondanks krijgt hij meestal niet de aandacht die hij eigenlijk verdient. Met een speelse traptegels, krijtverf of chique verlichting kan je nochtans veel kanten uit. Hoog tijd dus om je traptreden eens onder handen te nemen. Deze tips van vtwonen helpen je alvast op weg.

Frisse look

Met verf kun je alle kanten op gaan. Je kunt ervoor kiezen de hele trap in een nieuw jasje te steken. In uni of – weer eens wat anders – met kleurverloop, waarbij de trap van onder naar boven steeds een tint donkerder (of juist lichter) kleurt. Of voorzie alleen de stootborden van een frisse kleur. Ook origineel: krijtverf op de stootborden. Vervolgens geef je de trap persoonlijkheid met bijvoorbeeld je favoriete quote, een lieve boodschap voor je huisgenoten of door kinderen er met krijt op te laten tekenen.

Je trap schilderen? Zo kies je de juiste verf

Nieuw jasje

Een trap met beschadigde treden opknappen is lastig, omdat deze vaak niet staat te springen voor een lik verf. In dat geval is opnieuw bekleden een oplossing. Laat je trap renoveren tot een duurzame, onderhoudsvrije trap, dat kan tegenwoordig met overzettreden die over de bestaande treden worden geplaatst. Stofferen is ook nog een optie. Een mooie vintage loper kan wonderen doen. Bovendien kan het de oplossing zijn voor een lawaaierige trap. Het risico dat je met je voet blijft hangen, is op een gestoffeerde trap wel net iets groter. Voordeel: de landing is ook net iets zachter.

Zuiderse toets

De stootborden van een trap bekleden met tegels geeft meteen een mediterrane uitstraling. Je kunt voor één print gaan of mikken op een speels effect en voor iedere trede andere tegels kiezen.

Een trap met uitstraling: hier vind je tegels waar je meteen blij van wordt

Chic effect

Trapverlichting geeft een chic effect. Ledstrips onder de tredes of aan de trapwangen (de zijkanten van de trap) geven sfeer en maken de trap ook nog eens een stuk veiliger. Dat is helemaal een geruststellende gedachte met kinderen in huis. Bekijk hier hoe een trap als originele lichtbron kan dienen.

Volledig scherm Extra veilig met ledverlichting © Margriet Hoekstra, Frans Uyterlinde

Stoer en industrieel

Als je houdt van stoer en industrieel is een trap met een betonlook misschien iets voor jou. Met ‘cloudy cement’ krijg je die mooie stoere uitstraling van beton, zonder de krassen, slijtage en koude voeten. Ga een stapje verder en bekleed niet enkel de trap, maar ook de vloer met beton.

Volledig scherm © Sjoerd Eickmans, Kim van Rossenberg

Meer inspiratie voor je trap? Bekijk hier originele stylingideeën

