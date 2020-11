Tomas en Arne bouwen oud vrachtschip om tot unieke vakantiewoning met bar

Van woonboot naar studentenkot

Junoboat werd niet meteen omgebouwd tot vakantiewoning, maar deed oorspronkelijk dienst als studentenkot voor Tomas en zijn zus. “Mijn zus en ik hadden respectievelijk nog drie en twee jaar studeren voor de boeg. Een kot huren in Gent kost best wel wat geld, dus kregen we het idee om iets te kopen. We kwamen toevallig uit bij een zoekertje van een woonboot en merkten dat je voor hetzelfde geld op een boot veel meer oppervlakte krijgt dan bij een appartement. Deze boot vonden we redelijk snel en daar hebben mijn zus en ik dan onze resterende studententijd doorgebracht”, vertelt Tomas.

Van studentenkot naar vakantiewoning met gezellige bar

Het idee om de boot daarna om te bouwen tot vakantiewoning met bar kwam van Tomas zijn moeder. Tomas ontfermde zich over het ontwerp en werkte samen met goede vriend en aannemer Arne Vanneste om de boot zelf te renoveren. “Ik deed het ontwerp, terwijl Arne meer de technische uitwerking op zich nam. Het was uiteraard een constante wisselwerking tussen ons twee. We vormden hierin een heel complementair team”, zegt Tomas.

Volledig scherm Tijdens de werken stootten ze op een oude propeller waarop ‘JUNO’ stond gekerfd, de oorspronkelijke naam van de boot. © Junoboat

“Begonnen van nul”

Het duo stripte de boot volledig tot op de stalen kuip. “Vooral om een grondige inspectie van de boot te kunnen doen en zeker te zijn dat er geen verborgen gebreken waren. Dan zijn we van nul begonnen om de boot weer op te bouwen.” Tijdens de werken stootten ze op een oude propeller waarop ‘JUNO’ stond gekerfd, de oorspronkelijke naam van de boot. “We vonden het dan ook een leuk idee om deze naam over te nemen omdat we een nieuwe start wilden maken, opnieuw van nul beginnen.”

Technische uitdagingen

Als eerste werd er een vloerplaat gegoten in polybeton. Dit werd de basis voor de rest van het ontwerp aangezien een boot op zich nooit waterpas ligt. “Met een laser of waterpas ben je hier niks. We hebben ons dan ook volledig gebaseerd op de vloerplaat die we zo recht mogelijk hebben laten gieten en polieren”, legt Tomas uit. Andere technische uitdagingen lagen vooral in de waterhuishouding met een pompsysteem en de lichtinval die Tomas slim optimaliseerde met behulp van twee patio’s.

Eerlijke materialen

De rode draad doorheen de renovatie was een eerlijke architectuur en focus op authenticiteit. “We hebben de boot tot op de romp leeggehaald omdat we die ook binnenin wilden tonen. We wilden echt laten zien hoe ze is opgebouwd en hebben bijvoorbeeld ook de draagbalken zichtbaar gelaten. We durven tonen wat sommige mensen wegsteken, laten zien dat dat ook best de moeite is.” Arne en Tomas kozen daarnaast bewust voor robuuste en natuurlijke materialen zoals de vloer in polybeton en wandbekleding in berkenhout om het eerlijke ontwerp van de boot te ondersteunen.

Volledig scherm Arne en Tomas kozen bewust voor robuuste en natuurlijke materialen zoals de vloer in polybeton en wandbekleding in berkenhout. © Junoboat

Hernieuwbare energie

Ook hernieuwbare energie heeft een plaats op de boot. Zo bestaat het dek van Junoboat voor ongeveer twee derde uit terras en één derde uit zonnepanelen. “Met de panelen kunnen we een heel groot deel van het energieverbruik opvangen. Het is niet voldoende als alles samen draait, maar op kalmere momenten kunnen we met de zonnepanelen de volledige vakantiewoning voorzien van elektriciteit.”

Grootste troef

Vooral de eigenheid van de boot zelf vinden de Gentse vrienden één van de grootste troeven. “Bij veel woonspitsen zie je het idee om er een loftgevoel of industriële look aan te geven. Bij ons was het idee vooral om zoveel mogelijk uit te gaan van de echte kwaliteit van de boot, zijnde de stalen structuur. Die laten we op veel plaatsen zien en dat maakt Junoboat toch wel bijzonder”, vertelt Tomas.

Anderhalf jaar

In totaal heeft het volledige renovatieproject anderhalf jaar geduurd. Iets langer dan voorzien, maar dat kwam vooral omdat Tomas en Arne het geheel tot in de puntjes wilden afwerken en ze praktisch de volledige renovatie zelf hebben gedaan. “Enkel de dingen die we echt niet zelf konden doen, zoals de vloerplaat en de dakdichting, hebben we uitbesteed. De rest hebben we zelf gedaan, van de bouw van het houtskelet tot de elektriciteit, de riolering en de afwerking.”

Volledig scherm In totaal heeft het renovatieproject bijna anderhalf jaar geduurd. © Junoboat

Budget

Het budget dat ze voor ogen hadden, werd ruimschoots overschreden. “Je hoort dat vaak bij mensen die een boot renoveren. De aankoopprijs van een boot is laag, maar de uiteindelijke kost om het geheel op de juiste manier te renoveren, ligt hoger dan bij een conventionele woning met dezelfde oppervlakte. Dat komt vooral omdat er veel meer aandachtspunten zijn dan bij een woning.”

Toch staan Tomas en Arne nog altijd achter hun keuzes en blijven ze overtuigd van het resultaat. Hierin krijgen ze ook bevestiging van de mensen die al in de vakantiewoning hebben gelogeerd en de klanten van de JUNO bar. “Onze gasten zeggen vaak dat de boot ruimer is dan ze hadden verwacht en vinden het vooral ook fijn dat ze buiten kunnen door de aanwezigheid van de patio’s.”

