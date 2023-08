Tom bedenkt oplossing om zijn huis te koelen: “Zes graden minder voor slechts enkele euro’s”

LiviosDoor de ochtendzon liepen de temperaturen hoog op in de woning van Tom. Net op die ramen had hij immers geen ingewerkte screens voorzien. Hij zocht naar een goedkope oplossing en vond die ook. Hij legt aan bouwsite Livios uit hoe hij het 6 graden frisser maakt in huis.

Niet overal zonwering geplaatst

Tom bouwde in 2014 een goed geïsoleerde houtskeletbouw. Om oververhitting te voorkomen, koos hij voor screens op de ramen waar de zon veel op schijnt. Tom: “Mijn zus is architect en zij heeft het huis ontworpen. Twee dingen waren voor haar erg belangrijk: zorg ervoor dat de woning goed geïsoleerd is, en dat je voldoende zonwering hebt. Zo geschiedde.”

“We hebben screens laten inbouwen op de ramen van de gevels waar de zon ‘s middags en ‘s avonds op staat. Die screens zijn heel mooi weggewerkt en kunnen we op elk moment bedienen. Maar toch merkten we dat de ochtendzon op het oosten voor heel wat warmte zorgt. Die ramen hebben geen screens, dus moesten we op zoek naar een alternatief.”



Zonwering voor buiten installeren: op deze prijs moet je rekenen.

Derde keer, goede keer

“Eerst hebben we een hele constructie voor de ramen gezet met doeken om de warmte buiten te houden. Dat lukte niet. Toen hebben we aluminiumfolie geprobeerd. Dat werkt op zich wel, maar je huis wordt heel erg donker en het ritselt enorm als je er langs wandelt. Ook is het een onbegonnen zaak om de aluminiumfolie te hergebruiken: het scheurt en kreukelt meteen, dus je moet bijna altijd nieuwe folie gebruiken. Ecologisch gezien was dat ook niet de beste optie."

“We moesten dus op zoek naar een goedkope manier om alsnog screens te plaatsen zonder in onze raamprofielen te boren. Een screen met een andere bevestiging met andere woorden. Toen vonden we het: screendoeken met zuignappen.”



Lees meer: Tom deelt het volledige kostenplaatje van deze houtskeletbouwwoning.

Volledig scherm © Tom Cox / Livios

Zes graden verschil in huis

“Op YouTube zocht ik hoe je zulke doeken kan maken. Het is heel eenvoudig: je snijdt de oppervlakte van je raam uit het screendoek en je ponst gaten uit. Daarna moet je met een slagpin een paar inox ringen kloppen, waar je de zuignappen in bevestigt. Ik heb een grote rol screendoek gekocht (ongeveer 500 euro voor 40m²) en het materiaal om zelf de gaten te maken en de ringen erin te kloppen. Aangezien ik zo veel doek had, kon ik er ook andere mensen blij mee maken. Bij vrienden met vijf grote ramen hebben we afgelopen weekend samen screens gemaakt. Het scheelt zes graden in huis!”

Als je de keuze hebt, plaats de zonwering dan altijd aan de buitenkant van het raam. Dan absorbeert de zonwering de warmte voordat die het glas heeft bereikt. Gebruik bij plaatsing aan de buitenkant een donker gekleurd doek, zodat de warmte maximaal geabsorbeerd wordt.



Je woning optimaal koelen en oververhitting vermijden? Lees hier welke mogelijkheden je hebt wat betreft ventilatie en airco.

Werkt zo’n screen met zuignappen goed?

“Het werkt perfect! Het blijft goed hangen en je kan het zonder problemen weer losmaken. Toch laten we de doe-het-zelfscreens vaak hangen in de zomer omdat je erdoor naar buiten kan kijken. Het is dus niet zo dat het pikdonker is en je last hebt van de screens. Het is visueel ook aangenaam: je kan van binnen naar buiten kijken, maar niet andersom. Het is een efficiënte manier van bricoleren, maar toch is het geen volwaardige vervanger voor ingebouwde screens: die zijn veel makkelijker te bedienen, zijn mooier weggewerkt en zijn gemaakt om een leven lang mee te gaan.”



Hoe wil jij je zonwering bedienen: manueel of automatisch? En welk kostenplaatje hangt daaraan vast?

Volledig scherm © Tom Cox / Livios

“Bespaar op je keuken, niet op screens”

“Ik ben zelf opensteller geweest tijdens de Ecobouwers Opendeur. Daar gaf ik een rondleiding aan mensen in mijn huis, en dan geraak je al snel aan de praat. Ik merkte dat andere mensen screens niet zo belangrijk vonden, of daar geen geld aan wilden geven. Mijn boodschap is dan: bespaar op je keuken, maar niet op je screens. Zeker als je grote ramen op het zuiden hebt."

“Door klimaatverandering worden de zomers steeds heter, en zullen onze huizen steeds meer risico lopen op oververhitting. Een speciale folie of zonwerend glas is dan echt niet genoeg, ook al zegt je ramenverkoper van wel. Ik verkoop niks en ik zeg: kies voor screens!”

Koel jij je huis momenteel ook op een andere manier?

“Nee, we houden het aangenaam in huis met zonwering. We hebben geen airco of actieve koeling. We stappen binnenkort wel over op een warmtepomp, dus dan gaan we passieve koeling ontdekken!”

Lees verder op Livios.be

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.