Tom (40) en zijn gezin investeerden 375.000 euro in hun burgerwoning in Brasschaat, wat is ze na 9 jaar waard?

Twee jaar na aankoop voor 495.000 kunnen Kristof en Olga al 525.000 euro krijgen voor hun huis: “We kochten onder de waarde”

29 oktober “We woonden nog maar drie jaar in ons vorig huis dat we nieuw hadden gebouwd, toen we dit huis kochten. Mijn vrouw was op slag verliefd toen ze het ontdekte op een immosite.” Voor onze woonrubriek sturen we elke week een makelaar op pad voor een onderbouwde schatting. Deze week bezoekt Jan Schrijvers van Immo Jan Stas de villa van Kristof Moens en zijn vrouw Olga in Rotselaar, die door de chalettrekjes perfect in de bosrijke omgeving past. Kijk met ons mee in hun woning.