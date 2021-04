Toekomstproof renoveren: zo pak je het aan

1. Verbeter je dagelijks comfort

Wil je je woning energetisch renoveren? Dan verbeter je niet alleen de energiescore van je woning, je verbetert ook je dagelijks comfort. Door bijvoorbeeld extra te isoleren, blijft je woning op een constante temperatuur én ervaar je minder tochtgevoel. Je creëert niet alleen een gezonder binnenklimaat, maar geniet ook van een lagere energiefactuur. Kortom: je hebt meer financieel comfort waar je nog je leven lang van geniet.

2. Besteed aandacht aan levenslang wonen

Een huis waarin je levenslang kan wonen is comfortabel, veilig en toegankelijk. Als je minder mobiel wordt, heb je hogere comforteisen. Je wil je veilig kunnen verplaatsen in je eigen woning zonder ongelukken. De toegankelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol: elke ruimte moet toegankelijk zijn ongeacht je leeftijd of lichamelijke beperkingen die je later krijgt. Geen beter moment als tijdens de renovatiewerken om hier aandacht aan te besteden! Want je investeert niet alleen in je woning, maar ook in de toekomst. Bovendien bespaar je ook op de lange termijn, want elke ingreep die je nu doet, hoef je later niet meer uit te voeren.

Tip: Wil jij levenslang in je huis wonen? Houd dan rekening met deze basisregels.

3. Aandacht voor het ontwerp

Als je ook op je oude dag in je woning wil blijven wonen, moet je hier al aan denken bij het ontwerp. Een goed ontwerp houdt rekening met enkele aandachtspunten zodat je woning ook later toegankelijk is. Beperk bijvoorbeeld drempels en niveauverschillen voor als je later minder mobiel bent. Zorg ook voor voldoende ruimte zodat je de nodige plaats hebt om er met een rollator of rolstoel te passeren. Ook domotica biedt heel wat potentieel om je leven een stuk makkelijker te maken. Zorg dat je elektrische installatie hierop voorzien is of voorzie alvast de nodige wachtleidingen. Je architect kan je hierbij helpen. Met deze tips ga je naar een concreet ontwerp.

4. Laat je woning met je meegroeien

Wil je je woning later zonder veel ingrepen en kosten aanpassen aan je veranderende leefomstandigheden? Dan is een aanpasbare en flexibele indeling belangrijk. Door flexibel te werken met verplaatsbare wanden kan je een andere bestemming geven aan een kamer. Denk maar aan een toilet en wasplaats die je later omtovert tot een ruime gelijkvloerse badkamer. Of twee kinderkamers met een scheidingswand waar je later met beperkte aanpassingen een grote slaapkamer van maakt. Door zoveel mogelijk verplaatsbare binnenwanden te gebruiken, kan je later je woonruimtes flexibel indelen.

Tip: Lees hier de basisprincipes van flexibel wonen.

Wil je graag voorbereid aan je renovatie-of bouwproject beginnen? Vraag een gratis exemplaar aan van het bouwboek Verstandig bouwen en renoveren.

Bron: Livios