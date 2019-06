Tijd voor verkoeling: de coolste chalet die je ooit zag Björn Cocquyt

26 juni 2019

09u44 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een spectaculaire chalet in Zwitserland.

Chalet Anzère is een nieuwbouw van de hand van het Nederlandse bureau SeARCH. Daar tekenden ze een ontwerp met een gang en een lift die zijn uitgehakt in de berg. Ze staan in verbinding met de drie verdiepingen die allemaal een fantastisch zicht bieden op het gebergte.

Het is pas aan de achterkant dat je ziet hoe imposant de chalet is en wat een hoogteverschil er zit tussen de vloerpas in de garage en de nok van het dak. In de bewoonbare oppervlakte van 500 m² is er naast de hoofdwoning plaats voor een gastenverblijf en een appartement.