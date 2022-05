Tijd voor het terras: zo haal je álles uit je buitenruimte

vtwonenDe tijd om buiten te vertoeven is aangebroken. Of je nu een klein terras of een riante tuin hebt, slim omspringen met de ruimte is altijd raadzaam. Maar hoe doe je dat stijlvol? Van de juiste indeling tot de beste bloem: vtwonen.be verklapt hoe je iedere vierkante meter optimaal benut.

Zon of schaduw

Er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden bij het inrichten van je terras. Wil je bijvoorbeeld een terras in de zon of in de schaduw? Houd rekening met de tips hieronder en je geniet binnenkort van het perfecte terras.

Terras in de schaduw:

Een schaduwterras is vooral fijn als je niet graag in de felle zon zit, ideaal voor hete zomers dus. Houd er rekening mee dat niet alle planten goed groeien in de schaduw. Deze 16 planten groeien het best in de schaduw.

Zonneterras:

Ligt je terras in de volle zon? Dan is een parasol of schaduwdoek aan te raden, want het is niet verstandig om te lang in de volle zon te zitten. Bij de keuze voor een parasol moet je goed nadenken over wat je precies wilt: er zijn zoveel kleuren en materialen. Daarnaast moet de parasol groot genoeg zijn, maar moet hij ook passen in je tuin. Lees hier hoe je de juiste parasol voor jouw tuin kiest.

De keuze van beplanting in de zon is niet moeilijk, bijna alle eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten doen het hier prima.

Volledig scherm © Jeroen van der Spek, Cleo Scheulderman

Indeling

Het moeilijkste bij het inrichten van een terras is het maken van de juiste indeling. Hoeveel gezinsleden moeten er van het terras gebruik maken? En is er genoeg ruimte zodat iedereen ergens kan zitten? In de zon kunnen ligstoelen geplaatst worden en op een plek met meer schaduw kan je beter de eettafel neerzetten. Als het terras aan de zitkamer of keuken grenst, moet je ook rekening houden met de zichtlijnen. De inrichting van het terras kan het uitzicht vanuit het huis erg beïnvloeden. Teken een plattegrond van de inrichting en teken de zichtlijnen en looproutes erin om zo tot de juiste indeling te komen. Lees hier hoe je een plattegrond van je terras of tuin tekent.

Tuinmeubels

Natuurlijk mogen op het terras de tuinmeubels niet ontbreken. Je kunt kiezen voor een grote tuintafel, handig om aan te eten of te werken. Daarnaast moet je op zoek naar de juiste tuinstoelen. Om lekker te zonnen kun je beter ligstoelen neerzetten en voor bij de eettafel zijn verstelbare stoelen weer heel handig. Om gezellig te zitten kun je ook een complete loungeset aanschaffen.

Volledig scherm © Jeroen van der Spek, Cleo Scheulderman

Binnenmeubels naar buiten

Naast speciale tuinmeubels zijn er ook binnenmeubels die het buiten prima naar hun zin hebben. Wel zo handig als je af en toe op je terras zit en geen budget of zin hebt om een nieuwe set hiervoor aan te schaffen. Let bij het uitzoeken van meubels die binnen én buiten kunnen staan wel op een aantal zaken, want niet elk materiaal is bestand tegen een spontane regenbui of windhoos.

• Lichtgewicht: het is wel zo handig om je bijzettafel of zitzak zelf te kunnen oppakken. Beton is dus geen goed idee, maar wel kunststof of metalen. Sommige meubels hebben een handig handvat waarmee je zo kunt verplaatsen of slepen.

• Multifunctioneel: een kruk is een stoel en bijzetter ineen, daarom kun je er altijd wel eentje extra gebruiken. Naast je hangmat doet hij dienst als plek voor boek, drankje en mobiel en als er onverwacht iemand langskomt heb je zitplek in de aanbieding.

• Waterproof: neem alleen die meubels mee naar buiten die weerbestendig zijn. Je vergeet nu eenmaal wel eens je stoel weer mee naar binnen te nemen en dan zijn er ook nog die regenbuien die niet waren voorspeld.

Ga je geen nieuwe tuinmeubelen kopen? Zo maak je je oude helemaal proper.

Buitentegels

Ook niet onbelangrijk: het soort bestrating. Het is verstandig om onder de tafels en stoelen stenen tegels te leggen. In grind of ander los materiaal kunnen je stoelen namelijk erg wankel staan.

Planten en potten

Je kunt het terras decoreren met mooie potplanten. Richt het bijvoorbeeld modern in met grote bakken met maar één soort plant. Houd je juist van afwisseling? Zet dan allerlei verschillende planten in diverse kleine potten. Het is leuk om deze dan op een plantentafel of etagère te plaatsen. Als je niet veel ruimte hebt kan je beter voor vierkante bakken kiezen, want die kun je tegen elkaar plaatsen.

Op zoek naar meer inspiratie voor je terras en tuin? Kijk binnen in de voorbeeldtuinen van vtwonen.

