Tijd voor een tuinhuis: dit moet je weten over materialen, fundering en vergunningen

Droom je er al volop van om straks weer ten volle van je tuin te genieten? Dan is het nu tijd voor een nieuw tuinhuis, om je gereedschap in op te bergen… of meer. Bouwsite Livios ging alvast voor jou op zoek. Wat zijn je opties met beperkte middelen, hetzij een ruimer budget? Kan je het tuinhuis zelf plaatsen? Hoe dan? En moet je daarvoor een vergunning aanvragen?

Tuinhuizen zijn er in alle soorten en maten. Vroeger hadden veel tuinhuizen sierranden en reliëf. Maar vandaag zijn ze vaak erg modern. Lees: met strakke lijnen, hoeken en glazen elementen. Een tuinhuis is vandaag ook almaar vaker méér dan alleen een tuinhuis. Een kantoor, hobbykamer, speelkamer voor de kinderen… Het kan allemaal.



Materiaalkeuze: goedkoop en duurder

Vele tuinhuizen zijn nog altijd vervaardigd uit hout. Het best kies je voor een harde houtsoort, zoals teak of eik. Ofwel ga je voor ecologisch thermowood: verhit Europees naaldhout. Deze houtsoorten zijn bestand tegen vocht: ze rotten dus minder snel en vergen minder onderhoud. Je behandelt ze wel het best met een beschermende olie, om het hardhout te voeden en vergrijzing tegen te gaan.

Kies je voor een metalen tuinhuis? Dan heb je meestal keuze uit verzinkt staal of aluminium, al dan niet met een beschermende laklaag of een poedercoating. Zo’n metalen tuinhuis vraagt weinig onderhoud. Maar het wordt er erg koud of warm, naargelang het seizoen.

Zoek je een budgetvriendelijk tuinhuis, dat je makkelijk zelf kan bouwen? Dan kan je ook kiezen voor een model uit pvc of polycarbonaat. Je moet het niet onderhouden, het is goedkoop én je kan het bijna altijd zelf bouwen. De kunststof kan mogelijk wel verkleuren.



Is zelf plaatsen een goed idee? En hoe dan?

Alles hangt ervan af hoe handig je bent. Het snelst en eenvoudigst bouw je een tuinhuis met een bouwpakket. Bijna alle onderdelen zijn dan op maat gemaakt, je hoeft ze enkel nog in elkaar te zetten volgens de bijgevoegde handleiding.

Je tuinhuis heeft wel een fundering nodig. Bij voorkeur leg je een funderingsplaat. Eerst bepaal je daarvoor waar het tuinhuis moet komen. Meet de oppervlakte af, met een metserskoord en betonijzers in de hoeken.

Vervolgens bouw je de bekisting, met voldoende stevige kepers en planken. De kepers plaats je tegen de binnenkant van de betonijzers, rondom het perceel, tot het kader gesloten is. Met planken houd je de kepers op hun plaats. Op de bodem rol je een plastic ondergrond uit, die je vastniet tegen de kepers. In de bekisting leg je wapeningsijzers op een baksteen of tegel. Ga stap voor stap na hoe je een bekisting maakt.

Dan ben je klaar om het beton te gieten. Voor één kubieke meter heb je nagenoeg 2.000 kilo beton nodig. Het best laat je die aanleveren met een betonpomp. Daarna rei je het beton af met een afreilat of een trilplaat. En vervolgens is het wachten geblazen: na ongeveer vier weken is het beton uitgehard. Check hier hoe je een betonnen dek giet voor je tuinhuis.



Mag je zomaar een tuinhuis plaatsen?

In theorie moet je een vergunning aanvragen. Maar in de praktijk is dat in Vlaanderen vaak niet nodig, als je je aan enkele regels houdt. Zo mag je tuinhuis maximaal 3,5 m hoog zijn en moet het binnen een straal van 30 m van je woning liggen. In totaal mag je zo maximaal 40 m² aan vrijstaande bijgebouwen plaatsen per woning.

Maar er is een maar. Wil je je tuinhuis tot een tiny house, tuinkantoor of atelier omtoveren? Dan moet je altijd een vergunning aanvragen en verplicht een architect inschakelen. Daarbovenop legt Vlaanderen nog extra voorwaarden op. En ook je gemeente of stad kan bijkomende eisen stellen.

Verhoogt een tuinhuis het kadastraal inkomen van je woning?

Je moet de bouw ervan alleszins verplicht aangeven via financien.belgium.be, en dat binnen de 30 dagen na voltooiing van de werken. Je kadastraal inkomen wordt dan herzien en dus mogelijk inderdaad verhoogd. Meer informatie vind je op overheidswebsite Belgium.be. Maar laat dat je plannen niet in de weg staan.

