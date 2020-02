Gesponsorde inhoud Tijd om je oude ketel te vervangen? Anticipeer! Aangeboden door Remeha

24 februari 2020

13u25 0 WOON. Verwarm je met een stookolie- of gasketel die dateert van voor 2000? Dan stook je letterlijk je geld op. Een oude ketel verbruikt 25 tot 35 procent meer energie dan een nieuwe gascondensatieketel. Hoog tijd dus om je ketel te vervangen! Met een nieuwe condensatieketel op gas bespaar je jaarlijks zo’n 200 tot 300 euro. Bovendien heb je recht op een premie Gas.be van 500 euro als je je oude gasketel van voor 2000 vervangt.

Anticipeer…

Stookolie verdwijnt geleidelijk uit onze energiemix. Vanaf 2021 mag je geen stookolieketel meer plaatsen als je bouwt of ingrijpend energetisch renoveert. Begeeft je bestaande stookolieketel het? Dan mag je hem ook niet meer vervangen door een nieuw exemplaar als er een gasleiding door je straat loopt. Een condensatieketel op gas is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Loopt er ook geen gasleiding door je straat dan mag je je oude ketel voorlopig nog vervangen door een condenserende stookolieketel.

… en vervang

De gemiddelde verwarmingsketel gaat zo’n vijftien jaar mee. Werkt je oude gasketel niet meer optimaal en duurt het lang voordat jouw woning op temperatuur is? Of verwarm je je woning al een tien- of twintigtal jaar met je oude ketel? Dan kan je hem best vervangen zodat je niet letterlijk in de kou komt te zitten.

Verwarm efficiënter

Een nieuwe condensatieketel op gas werkt niet alleen efficiënter, maar stoot ook minder CO2 uit. Bovendien bespaar je heel wat op je energieverbruik. De gascondensatieketels van Remeha voldoen aan alle hedendaagse eisen en zijn verkrijgbaar als vloer- of compact wandmodel. Met een gascondensatieketel ben je altijd verzekerd van verwarming én sanitair warm water.

Vraag je premie aan

Wil je je oude gasketel vervangen? Via Gas.be kan je voortaan de vervangpremie aanvragen als je ketel van voor 2000 dateert. Deze premie bedraagt 500 euro. Zo is je aankoop sneller terugverdiend. Ook Remeha biedt je een warmtecheque aan. Ga je een nieuw toestel kopen? Claim dan hier je warmtecheque en geniet van een cashback op je aankoop van een nieuw verwarmingssysteem. Ontdek hier het volledige assortiment van Remeha.

Helemaal klaar voor de toekomst

Wil je nog energiezuiniger verwarmen? Combineer je gascondensatieketel dan met hernieuwbare energie zoals een zonneboiler of een warmtepomp. Welk toestel past het beste bij jouw woonsituatie? Doe nu de test via de Warmtewijzer en ontdek hoe Remeha jou warm kan maken.