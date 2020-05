Tijd om je houten terras aan te leggen? Zo doe je het Redactie

11 mei 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Zit je ook nog even noodgedwongen thuis? En droom je al langer van een houten terras? Met deze tips van Zit je ook nog even noodgedwongen thuis? En droom je al langer van een houten terras? Met deze tips van bouwsite Livios leg je in zes stappen zelf je terras aan. Zo geniet je deze zomer eindelijk van het sfeervolle karakter van je eigen houten terras.

Stap 1: plaats bepalen

Om optimaal te genieten van je terras, kies je best een locatie met veel zon uit. Richt je terras zoveel mogelijk naar het zuiden zodat je optimaal kan genieten van de zonneschijn. Je legt het terras beter niet tegen de oostgevel van je woning. Tijdens de warmste zonne-uren bevindt het terras zich dan in de slagschaduw van je gevel. Hou ook rekening met deze aandachtspunten.

Stap 2: grondvlak effenen

De plaats waar het houten terras komt, moet effen en onkruidvrij zijn. Verwijder dus eventuele stenen, oneffenheden of onkruid. Voor een goede afwatering is het ook belangrijk dat het terras lichtjes afhelt: één centimeter per meter volstaat, omdat het water ook tussen het hout in de grond kan vloeien. Sla om de meter een hoekpaaltje in de grond met daarop een markeerlijn. De paaltjes staan in direct contact met de vochtigheid van de grond. Zorg er dus voor dat je kiest voor paaltjes uit een duurzame houtsoort of behandel ze vooraf met een beschermende beits.

Stap 3: fundering plaatsen

De fundering is heel belangrijk bij het aanleggen van een houten terras: ze vangt de druk op en verdeelt deze. Leg om de anderhalve meter oude stoeptegels, waterpas tegenover elkaar, op een effen en stabiele ondergrond waarop je de steunbalken kan monteren. Je kunt ook palen in de grond slaan en eventueel betonneren: zij zorgen voor meer stevigheid en zijn ideaal om een terras naast een vijver aan te leggen. Dikwijls combineert men kepers met steunpalen - 7 x 7 cm - in de hoeken voor een extra stevige constructie.

Stap 4: geotextiel leggen en onderbalken plaatsen

Om te voorkomen dat het onkruid door de planken zou groeien, leg je een drainerende laag geotextiel op de fundering. Dit textiel is perfect waterdoorlatend zodat overtollig water snel kan wegvloeien. Anderzijds is het sterk genoeg om oprukkend onkruid tegen te houden. Zorg dat de stroken minstens 15 cm overlappen. Het doek komt vast te zitten als de kepers erbovenop komen. De afstand tussen de onderbalken is afhankelijk van wat je erop legt. Gebruik een vlondertegel of tuinplank om de tussenruimte te bepalen. Gewoonlijk bedraagt de hart-op-hartafstand van de kepers maximaal een halve meter. Zorg er wel voor dat ze goed verankerd zijn en waterpas liggen.

Stap 5: tuintegels/-planken monteren

De meest voorkomende bedekkingen zijn vierkante of rechthoekige tuintegels en profielplanken. De afstand van de plankenvloer tot de bodem moet minstens 10cm bedragen. Dit zorgt voor een goede ventilatie van het hout waardoor het beter beschermd blijft.

Leg de planken haaks op de onderbalken met een tussenruimte van een halve centimeter tot maximaal één centimeter. Boor aan weerszijden van de plank twee schroefgaten en verzink de gaten in de balk. Gebruik roestvrijstalen schroeven voor de bevestiging. Boor altijd de schroefgaten voor, doe je dit niet, dan kan bij het timmeren de plank splijten. Als je de profielplanken zaagt, behandel je best de zaagkant met houtbewaarmiddel.

Opgelet: omdat hout krimpt en uitzet, moet je de planken regelmatig vastschroeven, bij voorkeur tijdens de seizoenswisselingen. Kies bij voorkeur ook hout met het FSC-, of PEFC-label. Dat is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Stap 6: terras onderhouden

Let erop dat het tuinhout dat je gebruikt, bestand is tegen houtrot en schimmels. Behandel het hout met aangepaste beschermingsproducten. Hout afkomstig uit koudere gebieden, groeit trager en is bijgevolg sterker. Het vraagt wel meer onderhoud, zoals regelmatig oliën. Tropische houtsoorten zijn duurzamer, hoeven geen extra bescherming en vragen weinig onderhoud. Hardhout is ook moswerend en kleurt niet groen.

Wil je het terras grondig reinigen met water? Gebruik dan liefst geen hogedrukreiniger. Die maakt de houtvezels los, maakt het hout wollig en vergroot de kans op splinters. Gebruik liever water en een harde borstel of desnoods een hogedrukreiniger die je op een rustige stand kan instellen. Laat na het reinigen het terras enkele dagen drogen en breng dan vernis of olie aan. Kies voor een niet-filmvormende olie. Anders kan het terras na enkele jaren bruin worden. Herhaal de behandeling jaarlijks en op de zonnigste plekken twee keer per jaar. Gebruik bij het reinigen zeker geen bleekwater en andere schadelijke producten.

Lees ook op Livios.be:

Geen fan van hout? Dit zijn andere opties voor je terras

Chillen op je terras: zo richt je het gezellig in

Welk hout kies je voor een terras? Zo maak je de juiste keuze

Bron: Livios