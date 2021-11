Thuisbatterij populairder dan ooit: hoeveel kost het? En heb je recht op een premie?

LiviosDe verkoop van thuisbatterijen zit in de lift. Door de stijgende elektriciteitsprijzen en de komst van de digitale meter zijn er in 2021 al dertig keer meer verkocht dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Maar maakt zo’n thuisbatterij echt het verschil? En welke premies zijn er voorhanden? Bouwsite Livios zet de feiten op een rij.

Sinds het afschaffen van de terugdraaiende teller voor zonnepanelen zijn gezinnen actief op zoek naar alternatieven. Eén daarvan is de thuisbatterij. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers. In 2020 kozen 337 gezinnen voor een thuisbatterij, dit jaar zijn dat er al ruim 11.000, maar liefst dertig keer meer dus. Goedkoop is zo’n thuisbatterij nochtans niet. Ze kost je minstens 5.000 euro, installatie inbegrepen. Ga je naar een krachtig model met extra opslagcapaciteit, dan kan die prijs al oplopen tot 10.000 euro. Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kWp plaats je idealiter een thuisbatterij met een capaciteit van 4 tot 6 kWh.

Tip: Op voorhand de investering goed inschatten is dus de boodschap: dit moet je weten voor je een thuisbatterij plaatst.

Quote Dankzij een thuisbatte­rij stijgt de zelfcon­sump­tie zo van gemiddeld 30 procent naar 70 tot 80 procent. En dat betekent een besparing op je energiefac­tuur. Sterker nog: hoe hoger de energie­prij­zen, hoe groter de besparing.

Werking

Maar wat is nu het nut van zo’n thuisbatterij? Simpel gezegd verhoogt de batterij de efficiëntie van je zonnepanelen. Wie de opgewekte stroom van zijn zonnepanelen niet helemaal verbruikt, plaatst die doorgaans terug op het net. De afschaffing van de terugdraaiende teller maakt dat evenwel minder interessant. Met een thuisbatterij kan je de opgewekte stroom zelf opslaan en op een later moment gebruiken. De zonne-energie die je overdag produceert, gebruik je met de thuisbatterij op momenten waarop je anders elektriciteit van het net zou halen. Pas in laatste instantie neem je dan elektriciteit van het net.

Dankzij een thuisbatterij stijgt de zelfconsumptie zo van gemiddeld 30 procent naar 70 tot 80 procent. En dat betekent een besparing op je energiefactuur. Sterker nog: hoe hoger de energieprijzen, hoe groter de besparing. Met de toekomstige invoering van het capaciteitstarief kan het voordeel van de investering trouwens nog groeien. De installateur kan de thuisbatterij instellen om bij te springen op het moment dat je een hoog vermogen vraagt.

Ook zonnepanelen plaatsen? Bekijk hier hoeveel je er nodig hebt en wat het je zal kosten

Is een thuisbatterij voor iedereen interessant?

Moet je nu meteen zo’n thuisbatterij aanschaffen? Om dat uit te maken moet je eerst kijken naar je persoonlijke profiel. Een thuisbatterij is vooral interessant als je meer elektriciteit produceert dan je op bepaalde momenten van de dag verbruikt én als je zonnepanelen met een digitale meter hebt.

Er zijn verschillende soorten thuisbatterijen. Is er overdag vaak niemand thuis, dan gaat veel van de opgewekte zonne-energie naar het elektriciteitsnet. Op zo’n moment is het dus rendabeler om een grotere (en duurdere) batterij aan te kopen. Zo kan je die energie verbruiken op momenten dat je wel thuis bent en energie nodig hebt: ’s avonds en ’s nachts.

Verbruik je het meeste energie overdag op het moment dat je zonnepanelen energie opwekken? Dan is een kleinere batterij wellicht voldoende. Vast staat dat je de opslagcapaciteit van je thuisbatterij goed moet afstemmen op je verbruiksprofiel. Pas dan kom je tot het beste rendement. De terugverdientijd van zo’n batterij bedraagt naar schatting zeven jaar, al is dat sterk afhankelijk van onder andere de aankoopprijs van je batterij – die je steeds vaker in een pakket met je zonnepanelen kan kopen – én de energieprijzen. De levensduur van een thuisbatterij zit tussen de tien à twintig jaar. Belangrijk aandachtspunt: als je een bestaande zonnepaneleninstallatie wil uitbreiden met een thuisbatterij, moet je rekening houden dat je mogelijk ook een extra omvormer moet installeren.

Premie

Een premie maakt de aankoop van een thuisbatterij extra aantrekkelijk. Dit jaar waren er al 7.000 aanvragen. Logisch, aangezien de premie – die afhankelijk is van de capaciteit van de installatie – vanaf 2022 jaarlijks daalt. Waar je in 2021 nog recht hebt op maximaal 2.550 euro, is dat in 2022 nog 1.725 euro. In 2023 bedraagt de premie maximaal 1.150 euro, in 2024 daalt ze verder tot 575 euro om vanaf 2025 helemaal uit te doven. Sowieso bedraagt de premie maximaal 40 procent van je totale factuur, inclusief btw. De premie moet je uiterlijk binnen de zes maanden na de datum van de eindfactuur aanvragen en je hebt een verklaring op eer nodig van de installateur. De batterij moet ook minstens tien jaar aangesloten blijven op het distributienet en je moet beschikken over een digitale meter. De premie aanvragen doe je online via het formulier op energiesparen.be. Je kunt de premie combineren met de eenmalige investeringspremie voor de installatie van nieuwe zonnepanelen.

In de praktijk

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe je de premie berekent. Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kWp voorzie je idealiter een thuisbatterij met een capaciteit van 4 tot 6 kWh. In 2022 bedraagt de premie 225 euro/kWh voor een thuisbatterij van 0 tot 4 kWh. Van 4 tot 6 kWh is dat 187,5 euro/kWh. Een simpele rekensom leert dat je voor deze thuisbatterij volgend jaar recht hebt op een premie van 1.274 euro (4 x 225euro + 2 x 187,50 euro). Ter vergelijking: dit jaar zou dat nog 1.800 euro zijn.

Plannen voor een thuisbatterij of zonnepanelen? Bekijk via de premielinker op welke premies je precies recht hebt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.