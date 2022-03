Thuis laadpaal installeren: waar moet je op letten? En hoeveel kost dat?

LiviosNu we meer en meer elektrisch beginnen te rijden, is een eigen laadpaal niet langer een overbodige luxe. Gratis is de installatie natuurlijk niet. Maar wat kost het? En waar moet je rekening mee houden als je thuis een laadpaal wil installeren? Bouwsite Livios legt uit wat je moet weten.

De komende jaren staan we voor een revolutie in de autowereld. Vanaf 2026 moeten alle bedrijfswagens emissievrij zijn. Vanaf 2029 geldt dat voor elke nieuwe auto, ook voor particulieren dus. De omschakeling naar de elektrische wagen is al volop bezig. Zo komen er steeds meer publieke laadstations bij. Maar wie al een elektrische wagen heeft of de aankoop ervan plant, wil zijn wagen liefst ook thuis kunnen opladen.

Hoeveel kost het?

Wie een laadpaal plaatst, voorziet best een budget van gemiddeld 1.500 euro. De prijs is onder andere afhankelijk van het vermogen. Voor de verplichte keuring komt daar nog eens 100 euro bij. De installatiekosten verschillen per installateur, maar lopen al snel op tot enkele honderden euro’s.

Tot eind dit jaar heb je recht op een belastingvermindering van 45 procent op een maximaal bedrag van 1.500 euro. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het laadstation moet gebruik maken van groene energie (bijvoorbeeld via zonnepanelen) en moet over een regeling beschikken die laadtijd en vermogen kan sturen. In 2023 daalt het belastingvoordeel naar 30 procent. In 2024 is het nog 15 procent.

Kan je een auto ook opladen via een stopcontact?

Sowieso is het niet aan te raden om je elektrische wagen op te laden via een ‘gewoon’ stopcontact. In theorie is het mogelijk, maar in de praktijk brengt het risico’s met zich mee. Europese stopcontacten zijn niet getest om urenlang onafgebroken zo’n hoog vermogen aan te kunnen. Laden via het stopcontact gaat bovendien een stuk trager. De laadsnelheid van een laadpaal ligt tot zeven keer hoger dan een klassiek stopcontact.

Hoe installeer je een laadpaal?

Als het financiële plaatje klopt, blijft de vraag: hoe installeer je zo’n laadpaal thuis? Wie een beroep wil doen op het belastingvoordeel, is verplicht de laadpaal te laten installeren door een erkend installateur. Zelf installeren brengt je uiteindelijk weinig op. Het laadpunt moet op een apart circuit en een aparte zekering worden aangesloten. Een nieuwe keuring achteraf is daarom verplicht.

Bij de installatie moet je nagaan of je woning over een enkelfasige of driefasige elektriciteitsaansluiting beschikt. Dat is belangrijk om de laadsnelheid te kunnen bepalen. Daarnaast doe je er goed aan de afstand tussen de laadpaal en de parkeerplek zo kort mogelijk te houden. En hoe dichter de laadpaal bij de zekeringskast staat, hoe eenvoudiger (en goedkoper) de installatie.

Heb je zonnepanelen? Dan is het perfect mogelijk de groene stroom te koppelen aan de laadpaal en zo je eigen opgewekte stroom te gebruiken om je wagen op te laden. Een laadpunt kan ook het verbruik van de woning uitlezen en de stroomtoevoer naar de elektrische wagen afstemmen op het ander verbruik. Als consument voorkom je zo overbelasting op het net en je haalt het piekverbruik naar beneden. Met het oog op de invoering van het capaciteitstarief halverwege 2022 is dat een interessant aandachtspunt.

Belangrijk: Ga je bouwen of grondig renoveren en heeft je woning twee of meer parkeerplaatsen? Dan is het verplicht om een aansluiting voor een laadpaal te voorzien. Lees hier of dit ook voor jouw woning geldt.

