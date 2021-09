Thomas en Katrien tekenden voor cohousingproject: “Elke vrijdag aperitieven we samen”

“We waren niet specifiek op zoek naar een cohousingproject, hadden geen nieuwbouw in gedachten en twijfelden zelfs nog tussen de stad en het platteland”, vertelt Katrien. “Maar toen we de bouwgrond zagen, waren we meteen getriggerd. Dicht bij de stad en toch omringd door groen, beter konden we het niet treffen.”

Volledig scherm Ondanks de verschillen vertonen de drie huizen een duidelijke samenhang, in afwerking maar ook in hoogte. Het huis van Katrien en Thomas is het middelste van de drie. © DENC!-STUDIO / Luc Roymans

Cohousing light

Het perceel waarop de oude woning stond, is 26 meter breed. De bouwheren bepaalden in onderling overleg hoe breed elke woning zou worden. Het middelste huis is de gezinswoning van Thomas en Katrien, die 5,9 meter meet. Ze wordt geflankeerd door een tweewoonst links en een kangoeroewoning aan de rechterkant. Uiteindelijk bleef er nog een smalle doorgang van anderhalve meter over die naar de tuin achteraan leidt. Daar delen Thomas en Katrien een stuk tuin met de bewoners van de tweewoonst. “We hebben een gezamenlijke moestuin en knapten samen het grote tuinhuis dat op de grond stond helemaal op. We gebruiken het als opbergruimte, atelier en speelplek voor de kinderen.”

Volledig scherm De grote glazen gevel bestaat uit opengaande en vaste elementen. De profielen aan de binnenzijde zijn in hout, terwijl de buitenkant bekleed is met aluminium. Zo heb je het beste van twee werelden: het hout isoleert, het aluminium is onderhoudsvriendelijk. © DENC!-STUDIO / Luc Roymans

Gelijk maar toch verschillend

Een project zoals dit mag samenhang vertonen, vinden ze bij DENC!-STUDIO. Daarom zijn compatibele bakstenen in verwante tinten gekozen, vormen de kroonlijsten van de drie huizen één lijn en zijn alle tuinmuren even hoog. Toch kan je meteen aflezen dat je te maken hebben met heel verschillende gezinnen en woonwensen. Zo zijn bij Thomas en Katrien de ramen vooraan omwille van de privacy klein gehouden, terwijl de metershoge vliesgevel achteraan een open relatie met de tuin bevordert. De grote raampartij, die over twee bouwlagen doorloopt, laat het daglicht tot diep in de woning binnenvallen.

Ook binnen konden de architecten zich uitleven met het ontwerp van de woning omdat er letterlijk veel ruimte was voor speciale ingrepen, zoals onder andere een vide boven de eetruimte. “Daar hadden we specifiek om gevraagd. Een vide geeft lucht, licht en een heel open gevoel aan de woonkamer. En hij doorbreekt de saaie gelaagdheid die typisch is voor een rijwoning”, zegt Thomas. De vide loopt niet over de volledige breedte van het huis. Boven de keuken kwam een mezzanine in hout, die tot aan het grote raam reikt. Hier bevindt zich het thuiskantoor van het gezin.

Volledig scherm De mezzanine op de eerste verdieping loopt door tot aan het raam. Katrien en Thomas richtten er hun een thuiskantoor in. Net als in de slaapkamers ligt hier een grenen plankenvloer. © DENC!-STUDIO / Luc Roymans

Veel hout, maar geen chalet

Omdat ze liever geen steriele nieuwbouw wilden, vroegen Thomas en Katrien hun architecten om veel hout te gebruiken. Zo zijn de keuken, de kolomkasten en de muren in de traphal van multiplex grenen en dat geeft het interieur een warme, duurzame uitstraling. Ook de mezzanine is in hout. Maar het plafond boven de zithoek is gepleisterd en werd wit geschilderd. Een bewuste keuze, omdat het plafond er relatief laag is en het huis met nog meer hout naar een chalet zou neigen. Ook de vloer in gepolierd beton en de traptreden in zwart geschilderde beuk zorgen voor een mooi tegenwicht.

Katrien en Thomas wonen nu vier jaar in hun nieuwe huis en ze genieten volop van de voordelen die het cohousen met zich meebrengt. “Tijdens de lockdowns vormden we een bubbel met de gezinnen uit de tweewoonst. De kinderen speelden altijd samen en we waren met zes ouders om beurtelings op hen te passen. Op vrijdag hebben we een traditie: dan aperitieven we allemaal samen. Echt fijn.”

Volledig scherm © DENC!-STUDIO / Luc Roymans

