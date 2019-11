WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Test of jouw ketel aan vervanging toe is Aangeboden door Remeha

12 november 2019

09u57 0 WOON. In België staan naar schatting nog 2 miljoen oude ketels. Als jouw ketel niet meer in topconditie is, dan is een nieuwe condensatieketel al een stap in de goede richting. Dat type ketel is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. Je verwarmt efficiënter en je energieverbruik daalt.

Oude ketels verbruiken jaarlijks tot 30% meer energie en stoten ongeveer 1 ton extra CO2 uit in vergelijking met een nieuwe condensatieketel. Maar hoe weet je of jouw ketel aan vervanging toe is? Drie scenario’s:

1. Je ketel is 15 jaar of ouder. Kijk om te beginnen naar de leeftijd van je ketel. Die gaat gemiddeld zo’n 15 jaar mee. Is je ketel ouder? Of heb je je ketel voor 2000 laten installeren? Dan zit je met een grote energieverbruiker die weinig goeds bijdraagt aan het klimaat.

2. Je behoeftes veranderen. Verbouw je je woning en voorzie je extra isolatie? Of renoveer je je badkamer en installeer je een jacuzzi en regendouche? Dan veranderen je behoeftes op vlak van verwarming en sanitair warm water. Je ketel moet aangepast worden zodat je het gewenste comfortniveau bereikt.

3. Je energierekening stijgt plots. Heb je niets aan je behoeftes veranderd, maar merk je toch dat je energieverbruik stijgt? Dan kan dit te wijten zijn aan de efficiëntie van je ketel. Hoe ouder je ketel, hoe lager het rendement. Neem hiervoor contact op met je installateur.

Tijd voor een nieuwe ketel

Een nieuwe condensatieketel op gas is nog altijd een verantwoorde keuze met een positieve impact op onze wereld. Remeha biedt zowel compacte vloer- als wandmodellen. Zo hoef je niet veel kostbare ruimte op te offeren. Met een nieuwe condensatieketel bespaar je energie. Hierdoor ligt je energiefactuur 25% tot 35% lager. Bovendien zorgen de ketels van Remeha voor een schonere verbranding, waardoor ze minder CO2 uitstoten. De prijs van een condensatieketel hangt af van het gewenste vermogen en type productie van warm water. Reken op een prijs van zo’n 2.500 tot 7.000 euro exclusief plaatsing en controle. Met een nieuwe condensatieketel daalt je verbruik sterk. Hierdoor verdien je de investering op enkele jaren terug.

Slim verwarmen

Wil je je verwarming kunnen bedienen vanuit je bed of vanop je werk? Koppel je ketel dan aan de slimme eTwist-thermostaat. Via een app op je smartphone of tablet, stel je jouw verwarming in en stap je nooit meer een koud huis binnen. Eén ding is zeker: jij zit deze winter lekker warm!

Word wijs met de Warmtewijzer

Ben je niet zeker welke verwarmingsmethode voor jou de beste oplossing is? De Warmtewijzer van Remeha helpt je bij je zoektocht. In acht stappen gidst deze wijzer je naar mogelijke oplossingen afgestemd op jouw gezin, huis en gewoontes. Doe de test op http://www.remeha.be/warmtewijzer.

Meer info over nieuwe condensatieketels vind je op http://www.remeha.be/.