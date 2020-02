Gesponsorde inhoud TEST: Is jouw woning klaar voor een warmtepomp? Aangeboden door Remeha

13u30 0 WOON. Wil je efficiënt verwarmen in je nieuwbouwwoning? Met een warmtepomp voldoet je woning al aan de normen van de toekomst. Wil je in je bestaande woning ook energiezuinig verwarmen? Dan kan je naast je bestaande ketel een warmtepomp installeren om later volledig over te stappen.

Strenger E-peil voor nieuwbouwwoningen

Dit jaar zijn de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen strenger geworden: het verplichte E-peil daalde van E40 naar E35. Wist je dat een warmtepomp goed scoort voor je E-peil? Met deze hernieuwbare verwarmingsmethode haal je makkelijk een E-peil van E30 (BEN-norm). Zo is je woning klaar voor de toekomst.

Energiezuinig verwarmen

Een nieuwbouwwoning is luchtdicht en goed geïsoleerd, waardoor je warmtevraag beperkt is. Hierdoor heb je een verwarmingssysteem op lage temperatuur nodig. Met een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming voldoe je perfect aan deze beperkte energievraag. Bovendien heeft een warmtepomp een lage CO2-uitstoot, wat goed is voor het klimaat.

Elektrische warmtepomp

Een elektrische lucht-waterwarmtepomp werkt op stroom. De installatie haalt warmte uit de lucht en geeft deze af aan het water dat door je vloerverwarming stroomt. Ideaal om je woning te verwarmen. Nog beter is om een warmtepomp te combineren met fotovoltaïsche zonnepanelen, die je warmtepomp van gratis elektriciteit voorzien. In combinatie met een boiler hou je ook voldoende warm water op voorraad voor je sanitair warm water.

Ook voor bestaande woningen?

Heb je geen bouwplannen, maar wil je toch overschakelen op hernieuwbare energie? Je kan niet zomaar een warmtepomp installeren in een bestaande woning. Je huis moet goed geïsoleerd zijn en je hebt een afgiftesysteem op lage temperatuur nodig zoals vloerverwarming of lage-temperatuurradiatoren.

Stap over op een hybridesysteem

Is je woning nog niet voldoende geïsoleerd, maar verwarm je wel met een condenserende gasketel? Dan kan je eenvoudig overstappen op een hybridesysteem: een combinatie van een gasketel met een warmtepomp. Hoe doe je dat? Door naast je cv-ketel een warmtepomp met hybride-regelaar te plaatsen. Je ketel springt bij als de warmtepomp niet volledig aan je warmtevraag kan voldoen. Of als je bijvoorbeeld minder betaalt voor gas dan voor elektriciteit.

Meer weten?

Welke verwarming past het best bij jou? Check het via de Warmtewijzer en ontdek hoe Remeha jou warm kan maken. Ontdek ook het volledige gamma elektrische warmtepompen en hybridesystemen.