"Test alle deuren en giet water uit over het terras": expert legt uit hoe je een nieuwbouw controleert op gebreken

Plafond en wanden

Laat ons daarmee beginnen. “Check eerst eens of de muren en het plafond geen oneffenheden vertonen”, steekt Kristophe Thijs van wal. “Over fijne scheurtjes moet je je geen zorgen maken: die zijn meestal volstrekt normaal. Als je er met elastische verf over schildert of ze wat bijwerkt met een acrylaatkit, zie je ze niet meer. Probeer de gipskartonplaten ook eens te bewegen met je hand. Lukt dat? Dan zijn die niet sterk genoeg bevestigd.”

Voelen de muren en het plafond vochtig aan? “Geen paniek, ook dat is volkomen normaal, zolang het vocht zich overal gelijkmatig uitzet. Een nieuwbouw bevat nu eenmaal liefst 5.000 liter bouwvocht, dat je moet laten uitdrogen, wat tot twee jaar kan duren. Concentreert het vocht zich toch op één plek? Dan kampt het gebouw mogelijk wel met een vochtprobleem, bijvoorbeeld door lekkage.”



Ramen, kozijnen en deuren

“De ramen moeten zeker doorlopend gekit zijn”, gaat Kristophe verder. “Bij het minste beetje water achter de voeg riskeer je immers al schimmelvorming. Bekijk ook goed de beglazing zelf: vertoont die geen krassen? En open en sluit even alle kozijnen: lukt dat moeiteloos en zonder gepiep?”

Besteed tegelijk genoeg aandacht aan de vensterbanken, binnen en buiten. “Zijn ze correct geplaatst en rondom afgewerkt? Hellen ze buiten bijvoorbeeld lichtjes af, zodat er geen water op blijft staan? En bestaan ze uit het juiste materiaal met de juiste kleur, zoals vastgelegd in de plannen? Als verschillende stukken natuursteen te veel van kleur verschillen, mag je dat zeker opmerken.”

Gebruik ook even alle deuren. “Zijn alle klinken en sloten goed gemonteerd? Klemmen, piepen of slepen de deuren niet? Openen ze in de juiste richting? Zijn de deurkozijnen mooi ingepleisterd? Ook dat is allemaal van belang.”



Vloeren, terrassen en tegels

Hoog tijd om naar beneden te kijken. “Vertonen de vloerbedekking en terrassen nergens barsten of vlekken? Liggen de tegels correct uitgelijnd en waterpas? Dat laatste kan je nagaan door er water op uit te gieten. Binnen mogen er geen plassen blijven staan. Buiten moeten de terrassen licht afhellen, zodat water er afloopt”, legt Kristophe uit.

“Bekijk ook de voegen van alle tegelwerk. Hebben ze de juiste kleur en zijn ze overal even breed? Vertonen ze nergens barsten? Zijn er binnen genoeg uitzetvoegen, wat cruciaal is bij vloerverwarming? En hoe zit het met de plinten: zijn die mooi afgewerkt, zonder kieren?”



Elektriciteit, verwarming en ventilatie

Alles tot nu toe oké? Over dan naar de elektrische installatie en centrale verwarming.

“Check om te beginnen alle stopcontacten: zitten ze vast? Probeer ze zeker ook allemaal uit. En ga na of er wel genoeg geïnstalleerd zijn, op de juiste locaties, zoals bepaald op de plannen. Desnoods laat je er nog extra plaatsen. Op zich een kleine kost, maar wel één die het leven straks een stuk makkelijker maakt. En controleer zeker ook of het plafond evenveel lichtpunten bevat zoals voorzien op de plannen, of die op juiste plaatsen zitten, of ze allemaal werken én of de verlichting mooi weggewerkt zit.”

Al het schakelmateriaal moet correct afgewerkt zijn, zeker ook in vochtige ruimtes. “Maak je daar echter geen zorgen over: dat komt zeker aan het licht bij de keuring. En ook de geplaatste meters voor elektriciteit, gas en water raken niet gekeurd, als ze niet juist werken en geïnstalleerd zijn."

“Is er een kachel of haard? Steek die dan eens aan, om na te gaan of er zich geen rook in huis ontwikkelt. Ga ook na of de verwarming overal werkt. En laat het ventilatiesysteem even draaien. Maakt het niet te veel lawaai? En gaat het om het juiste systeem, zoals beschreven in het lastenboek?”



Hoe pak je al dat nazicht praktisch aan?

Dat is eenvoudig: ga niet alleen op huizenjacht. “Een nieuwbouw bezoek je beter samen met een expert”, benadrukt Kristophe. “En dan het best een architect of een ervaren aannemer die je zelf kiest, zodat die zeker jouw belangen behartigt. Door nu een paar honderd euro extra uit te geven aan een specialist, bespaar je je nadien heel wat gebreken en kopzorgen.”

