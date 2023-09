“Terwijl purschuim uithardt, komen er bepaalde stoffen vrij”: kan dit veelgebruikte isolatiemateriaal je gezondheid schaden?

Bij onze noorderburen is er al even controverse over: schaadt gespoten purschuim, een veelgebruikt isolatiemateriaal, de gezondheid? De Nederlandse Gezondheidsraad concludeert dat onjuist gebruik van het materiaal effectief risico’s met zich meebrengt. Maar wat is onjuist gebruik? Moeten we ons hier in België ook zorgen maken? En welke gezondheidsklachten kan het isolatieschuim dan geven? We gingen te rade bij experten uit de sector.