Terug aan je bureau na de vakantie? Deze 8 gadgets vrolijken de boel op Bjorn Cocquyt

31 augustus 2020

21u26 0 Woon. Na de vakantie opnieuw uit de startblokken schieten, is niet altijd evident. Vrolijk daarom je bureau een beetje op met enkele leuke accessoires.

Compromis

Tijdens je werk moet je wellicht zo nu en dan compromissen sluiten en dat is precies waar de schaar Skull je aan herinnert. De doodskop zorgt voor het stoere kantje waar hij van houdt, het goudkleurige staal voor de stijlvolle toets waar zij fan van is. Richtprijs: 14 euro. www.suck.uk.com

Reisplanner

Je baas zal het niet graag horen, maar wat is er leuker dan aan je bureau af en toe weg te dromen naar je volgende vakantie? Met deze wereldbol kun je die reis al meteen een stukje concreter maken door je volgende bestemming te prikken. Vergeet ook niet om je eerdere reislocaties aan te duiden. Dat helpt de herinneringen eraan levendig te houden. Richtprijs: 38,95 euro. www.bol.com

Orde in de chaos

De opbergset Multi is ideaal om orde te brengen in de chaos die je bureau ongetwijfeld soms is. En met hun jungleprint maken de drie bakjes in mdf je werktafel ook kleurrijker en fleuriger. Richtprijs: 4,49 euro (soldenprijs). www.casashops.com

Bouwwerk

We moeten altijd in een lade grabbelen naar een rolletje tape, maar dat is verleden tijd met deze betonnen houder Scala. In de collectie zit er ook een pennenhouder en opbergbakje met hetzelfde trapdesign. Richtprijs: 13,50 euro (tijdelijke promo van 50%). www.doiydesign.com

Evenwichtsoefening

De boog kan niet altijd gespannen staan. Omdat de hele tijd naar je scherm zitten staren en dus gamen als ontspanning ook geen goed idee is, tonen we graag dit spelletje van Kikkerland. De bedoeling is om zoveel mogelijk servies te stapelen zonder iets te laten vallen. Hopelijk krijg je het er niet van op je zenuwen. Richtprijs: 21,95 euro. www.ditverzinjeniet.be

Een nieuwe start

Door op de toetsen ctrl-alt-delete te drukken, neemt je computer een nieuwe start als hij vastgelopen is. Dat heeft de designers van LQSH op het idee gebracht om gelijkaardige koppen te ontwerpen. Na een flinke geut koffie zal ook jij er opnieuw tegenaan kunnen. Richtprijs:13,49 euro (soldenprijs). www.grandado.com

Plant op pootjes

Domsai is een samenvoeging van dom en bonsai, ofwel mannetje en boompje. Maar eigenlijk spreekt dit gadget voor zich. Designer Matteo Cibic maakt de figuurtjes van keramiek en glas. Je kunt om het even wat onder de stolp plaatsen, maar cactussen zijn het makkelijkst omdat ze nauwelijks water vragen. Richtprijs:162,26 euro. www.miliashop.com

Tijd om naar huis te gaan

Deze klok heet niet voor niets Optimistic Office Clock, want er staan maar twee cijfers op. Je blik valt dus de hele tijd op 5 of 6uur, precies het uur waar op de meeste mensen hun werkdag op kantoor afsluiten. Je kunt natuurlijk ook het correcte uur aflezen via de stippen, maar daar word je misschien moedeloos van. Richtprijs: 4,95 euro www.amazon.com