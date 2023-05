Terras doet prijs van appartement tot 9,3% stijgen

Immoweb, het grootste vastgoedplatform van ons land, stelde vast dat de impact van een terras of balkon op de prijs van een appartement het felst is in Oostende (+9,3%). Namen (+8,4%) en Luik (+7,4%) vervolledigen het podium. Daarna volgen Mechelen (+6,1%), Charleroi (+5,6%) en Leuven (+5,3%). In Brussel, Brugge, Antwerpen en Hasselt bedraagt de meerwaarde 4,4 % . De impact is het minste in Gent (+3%) en Bergen (+2,3%).