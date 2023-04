Superfris, stoer of luxueus? Zo verwerk je groen in je interieur (ook in combinatie met andere kleuren)

vtwonenGroen is een ontzettend veelzijdige kleur die past in nagenoeg elke woning en die je eindeloos kan combineren. Welke kleuren passen bij groen? En hoe ga je met deze kleur in jouw interieur aan de slag? Bij vtwonen.be weten we deze vragen perfect te beantwoorden.

Wat doet de kleur groen voor je interieur?

Welke tint je ook kiest: de kleur groen doet denken aan de natuur. Het is een kleur die staat voor groei, rust en positieve energie. Daarnaast heeft iedere groentint zijn eigen effect.

Mintgroen is bijvoorbeeld superfris, dennengroen en legergroen zijn stoer en smaragdgroen heeft juist een enorm luxe uitstraling. Of je nu gaat voor een volledig groene woonkamer, een groene keuken of slechts een groene muur: van groen in huis word je zen.

Kleuren bepalen voor een groot deel de sfeer van je interieur. Daarom is het best spannend om afscheid te nemen van je witte muren. Maar als de eerste lik verf op je muur zit, dan ben je vaak al helemaal verkocht. Met de juiste tinten maak je een ruimte immers zoveel mooier, warmer, intiemer of groter. Lees hier meer over kleur(contrast)en kiezen.

Welke kleuren passen goed bij groen?

Je bent eruit: je gaat voor groen. Of je nu hebt gekozen voor een volledig groene ruimte of voor slechts één muur, de kans is groot dat je groen wilt combineren met andere kleuren. Maar welke kleur past goed bij groen in je interieur? Wel, dat hangt af van de groentint die je hebt gekozen...

Vraag je je bijvoorbeeld af welke kleur er past bij groen en blauw? In de kleurencirkel van Itten zie je in één oogopslag welke kleuren elkaar complimenteren en welke juist contrasteren. Kleuren die mooi met elkaar combineren ligt naast elkaar of juist tegenover elkaar. Doe inspiratie op met een aantal opties voor het combineren van groen in het interieur.

Groen combineren met blauw

De kleuren groen en blauw liggen naast elkaar op de kleurencirkel en gaan perfect samen. Een donkerblauwe fluwelen bank staat prachtig tegen een zeegroene muur in een vintage interieur. Of zet een grijsblauwe servieskast tegen een grijsgroene muur in een landelijk interieur.

Groen combineren met paars

Donkere kleuren staan prachtig in een klassiek interieur. Kies in plaats van de meer voor de hand liggende opties als donkergroen en donkerblauw of donkergroen en zwart eens voor een gedurfde combinatie van donkergroen en paars. Zet bijvoorbeeld dieppaarse meubels tegen een donkergroene muur of houd het kleiner door te kiezen voor paarse woonaccessoires. Ook in een landelijke woning gaan de kleuren groen en paars goed samen. Lila veldbloemen en woonaccessoires steken namelijk schitterend af tegen een mintgroene muur.



Groen combineren met zwart

Ook zwart is een kleur die goed bij groen past. In een industrieel interieur staan zwarte, stalen meubels ontzettend stoer tegen een grijsgroene muur. In een klassiek ingerichte woonkamer brengt een olijfgroene muur dan weer de nodige warmte in een verder zwart interieur.

