Stylingtips: je tuin als verlengstuk van de woonkamer

Nu de de temperaturen stijgen, brengen we graag extra tijd door in onze tuin. Laat je woonkamer doorlopen tot in de tuin om het goede weer in huis te halen en tegelijk je leefruimte te vergroten. Zo kan je extra genieten van deze zwoele dagen. Vtwonen geeft je enkele tips over hoe je dit stijlvol kan uitvoeren.

Steel de stijl

Trek je interieurstijl door naar buiten. Ademt je woonkamer een stoere sfeer? Pas dit dan ook buiten toe door middel van betonnen bloempotten en tuinmeubels met hout en staal. De keuze qua stijlen van tuinmeubels is minstens zo uitgebreid als de collectie voor binnenshuis, van lichtgewicht pastel tuinstoelen voor een Scandinavisch tintje tot robuuste houten loungesets voor een landelijke look.

De beste meubels voor jouw buitenruimte kiezen? Hier moet je aan denken bij het kiezen van tuinmeubels.

Kleurenkopie

Stem ook de kleuren op elkaar af. Gebruik je in je interieur een accentkleur? Laat die in de tuin terugkomen in meubels, accessoires en/of bloemen, planten en boompjes. Trendkleur grijsgroen kun je bijvoorbeeld terug laten komen met een (winterharde) eucalyptus – die geeft ook nog eens een lekkere geur af. Er past bij elke kleur wel een plant, boom of bloem. Heb je een binnenmuur die doorloopt in de tuin? Of een schutting die er parallel aan staat? Geef ze dezelfde kleur. Hierdoor vervaagt de grens tussen buiten en binnen en maak je twee ruimtes als het ware tot één geheel. Lees hier hoe je jouw accentkleur kan doortrekken tot je buitenruimte.

Volledig scherm Zorg ervoor dat je binnen én buiten eenzelfde stijl hanteert. © Sanne Tulp - Anke Helmich

Gezellige tuinkamer

Met comfortabele buitenmeubels, zachte kussens en sfeerverlichting maak je van de tuin een tweede woonkamer met mooi weer. Kleed banken, stoelen en krukken aan met schapenvachten, kussens en plaids. Laat de huiselijke sfeer van binnen terugkomen met een buitentapijt. Kies er een die bij de stijl van je woonkamer past. Heb je een strak interieur? Dan is een tuinkleed met grafische print een goede optie. En gebruik je binnen een of meerdere accentkleuren, kies dan voor een buitenkleed waar deze kleuren in terugkomen. Lees hier hoe je een buitentapijt stylet.

Ga voor groen

Je kunt je tuin en woonkamer niet alleen verbinden door binnen door te trekken naar buiten, het kan ook andersom! Met kamerplanten tover jij je woonkamer om tot een urban jungle. Zo sluit het buitengroen naadloos aan op de sfeer in huis. Tip: maak binnen gebruik van potten in dezelfde stijl als buiten, dan wordt het één geheel.

Nog wat inspiratie nodig? Bekijk hier de tips van vtwonen stylist Marianne.

Volledig scherm Tover je woonkamer om tot een urban jungle met kamerplanten © Alexander van Berge Amsterdam

Vloerplan

Door buiten dezelfde vloerbedekking als binnen te leggen, gaat je woonkamer in een vloeiende lijn over in de tuin. Voor een extra ruimtelijk effect is het zaak om drempels te vermijden. Stem kleur en materiaal op elkaar af: een houten vlonder is een goede verlenging van een houten vloer. En heb je tegels, dan kun je buiten voor dezelfde kleur tegels gaan. Omdat de buitenvloer sneller verkleurt door invloeden van het weer is het slim te kiezen voor een materiaal dat makkelijk te reinigen is. Ben je niet zeker welke materialen wel of niet geschikt zijn voor buiten? Hier lees je welke materialen verkleuren door de zon.

Lees ook