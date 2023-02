“Strooi indien nodig kalk in de tuin en start het kweekseizoen op in de serre”: dit zijn de tuinklussen voor februari

LiviosIn februari ligt de tuin er dor en kaal bij. Het groeiseizoen laat nog even op zich wachten en erg veel valt er bijgevolg niet te doen in de tuin. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe we onze groene vingers tóch kunnen bezighouden in februari.

Kalk strooien (indien nodig)

In februari kan je kalk strooien in de tuin om de zuurtegraad van de bodem op peil te houden. Dat mag zowel tussen de planten als in de moestuin en op het gazon. “Het is geen goed idee om tegelijkertijd kalk en meststoffen te strooien”, vertelt Verelst. “Daarom strooi je kalk beter al in februari.” De tuinexpert waarschuwt wel voor een teveel aan kalk in de bodem. “Voer altijd eerst een bodemanalyse uit om na te gaan of kalk strooien wel nodig is”, zo zegt hij. “Het is namelijk nagenoeg onmogelijk om kalk terug uit de grond te halen en een te kalkrijke bodem is nefast voor je planten.”



Bemest je tuin

Hoeft er geen kalk gestrooid worden in je tuin, dan kan je alvast aan bemesten denken. “Strooi een beetje korrelmest, zoals gedroogde koemest bijvoorbeeld, over de bodem tussen de vaste planten en de bol- en knolgewassen”, geeft Verelst mee. “Loop bovendien zeker niet over die plekken, want je vaste planten hebben in februari vaak al groeineuzen gevormd die erg kwetsbaar zijn.”

Ook fruitbomen kunnen wat extra voeding gebruiken. “Gebruik houtassen, van de kachel bijvoorbeeld, om aan de voet van de bomen te strooien. Assen bevatten fosfor en kalium die fruitbomen goed kunnen gebruiken.”



In de serre

De echte moestuinliefhebbers kunnen in februari eindelijk terug in de serre duiken. “Aardappelen in zakken of potten mogen al de grond in en pepers mogen voorgezaaid worden. Ook bladgroenten zoals sla en spinazie mogen in de serre al in volle grond gezaaid worden”, zo geeft Verelst mee.



Vaste planten verplanten

Ook verplanten kan nog steeds, zolang het niet vriest, maar groenblijvende planten laat je beter nog even met rust. “Groenblijvende planten worden best later op het jaar verplant aangezien hun wortels op dit moment keihard moeten werken om de plant in leven te houden”, legt Verelst uit. “Door ze te verplanten zou je de wortels beschadigen, en dat vermijd je natuurlijk liever.”

Geef je tuin een rustpauze

Tracht je enthousiasme verder te temperen. Een bevroren ondergrond bewerken is geen goed idee. “Zo zorg je ervoor dat de bevroren toplaag onderaan komt te zitten, trager ontdooit en de wortels van planten kan beschadigen.”

Verelst waarschuwt ook voor vorst in februari. Planten die onder vorstbescherming staan, pak je dus beter nog niet uit. Ook bladeren die in de tuin liggen, mogen gewoon blijven liggen. Ze zijn ondertussen al goed verteerd en geven voeding aan de planten.

Wieden

Kan je echt niet wachten? Dan kan je eventueel al de eerste onkruidplantjes wieden. “Onkruid zal slechts in zeer geringe mate de kop opsteken, maar het is toch raadzaam om de jonge onkruidplantjes nu al te verwijderen om jezelf moeite te besparen in het groeiseizoen”, tipt Verelst.

Ook wanneer er na vorst en winterse sneeuw- en regenbuien verzakkingen zijn ontstaan in het gazon, kan je de putten op het einde van de maand al opvullen. “Zo hebben de opgevulde putjes tijd om te stabiliseren en zullen ze zonder problemen ingezaaid kunnen worden na de winter”, legt Verelst uit.



Breng je tuin naar binnen

Wil je toch wat kleur in de donkere maand februari? Dan kan je een februarituin in huis creëren, klinkt het bij Verelst. “Bloemenzaken verkopen momenteel hyacinten, narcissen en krokussen in potten. Ze zorgen voor geur en kleur in huis en brengen de lente al een beetje dichterbij.”

En vergeet de vogeltjes niet...

“Ook voor de vogels is de winter nog niet achter de rug”, sluit Verelst af. “Wees alert en zorg dat de diertjes eten en drinken krijgen.”



Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.