Strenge straffen voor wie niet voldoende rookmelders installeert: dit zijn de regels

Jaarlijks zijn er in België gemiddeld 20.000 woningbranden, en vorig jaar lieten daarbij 75 mensen het leven. Volgens de brandpreventiemonitor 2018 van vzw Anpi en FOD Binnenlandse Zaken is bovendien slechts 1 op de 4 landgenoten voldoende bewust bezig met brandveiligheid. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering. Wil je de statistieken niet persoonlijk helpen opdrijven, sta je maar beter even stil bij volgende raad.

Liever voorkomen

De eerste stap richting brandveiligheid is preventie. Door je eigen gedrag en dat van je huisgenoten bij te stellen, voorkom je dat de brandweer moet uitrukken richting jouw adres. Je dient je voldoende bewust te zijn van de oorzaken van woningbrand en potentieel gevaarlijke situaties. Kortsluiting is bijvoorbeeld een grote boosdoener. Zorg er dus voor dat je toestellen niet overbelast en haal ze uit het stopcontact wanneer je ze niet gebruikt. Andere klassiekers zijn schouwbranden indien de schoorsteenveger niet frequent genoeg passeert, of elektrische apparaten die oververhit raken door gebrekkig onderhoud. Onoplettendheid is nog zo’n euvel. Heb je de kachel aangemaakt, kaarsen of gewoon een sigaret aangestoken, blijf dan steeds in de buurt en zorg dat je weet hoe te handelen moest er iets fout gaan. Met het juiste gedrag kan je zo al heel wat gevaar indijken.

Rookmelders: levensreddend

Loopt er ondanks alle voorzorgen toch iets mis, is het cruciaal om zo snel mogelijk te handelen. Je dient niet alleen te weten hoe je een beginnende brand kan bedwingen en daartoe een blusdeken en/of brandblusser bij de hand te hebben. Je moet ook een vluchtroute hebben uitgestippeld om jezelf en de andere aanwezigen in veiligheid te brengen als de brand uitslaat. Rookmelders zijn in dit scenario letterlijk van levensbelang, en dat beseft ook de overheid. Het gros van de dodelijke slachtoffers van een woningbrand sterft als gevolg van verstikking door rook, vaak tijdens de slaap, aangezien je dan niet ruikt. Sinds 1 januari 2020 maakte de Vlaamse overheid rookmelders dan ook verplicht voor alle woningen. Waar enkele jaren geleden nog maar 60 procent van de woningen rookmelders had, blijkt uit controle van de regering dat in het eerste kwartaal van 2021 al 83 procent van de woningen in orde was. De overheid legt sinds dit jaar ook zwaardere straffen op indien er onvoldoende rookmelders aanwezig blijken.

Risico’s bepalen

De wet verplicht één rookmelder per bouwlaag, en dat is het strikte minimum. Je doet er best aan je huis te evalueren op brandrisico’s en aan de hand daarvan het gewenste aantal rookmelders te bepalen. Voor een gemiddelde woning zijn 5 à 9 rookmelders dan geen overbodige luxe. Plaats ze zo dicht mogelijk bij brandrisico’s, zoals de haard of straks de kerstboom. Koppel rookmelders in grotere woningen aan elkaar zodat het alarm overal hoorbaar is.

Veilig installeren

Voldoende rookmelders in huis halen is één ding, ze correct bevestigen is nog iets anders. Hier kunnen we gerust nog extra sensibilisering gebruiken, want een rookmelder die gewoon ergens op een kast ligt, heeft immers geen nut. Je dient hem in de hoogte te installeren en daarbij de voorschriften van de fabrikant te volgen. Weet ook dat rookmelders een vervaldatum hebben: na tien jaar moet je ze absoluut vervangen. Kies voor een 10-jarige batterij en test maandelijks of alle melders nog naar behoren functioneren. Vergeet ze daarbij niet meteen te reinigen met een zachte borstel. Opgehoopt stof kan de goede werking immers belemmeren.

