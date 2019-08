Strenge bouwregels vormden hier geen bezwaar voor toparchitectuur Bjorn Cocquyt

07 augustus 2019

10u19 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een moderne chalet in Noorwegen.

Het eerste waar je op let als je dit huis ziet, is de fantastische omgeving. De chalet is gebouwd op een Noorse berg met guur weer, een harde wind en vooral ook lawinegevaar. Het was een uitdaging voor de architecten om een huis te bouwen dat daar tegen bestand was en daarbij moesten ze ook nog eens rekening houden met strenge bouwregels. Die lieten enkel een saai ontwerp toe, maar dat was buiten de creativiteit van de architecten gerekend.

(lees verder onder de foto’s)

Door de dennenhouten gevelbekleding diagonaal te nagelen en ramen met grillige vormen te plaatsen kreeg de chalet een heel moderne uitstraling. Het weglaten van een simpel element als dakgoten en regenpijpen zorgt dan weer voor een veel strakkere aanblik. Met hoekramen en schuifvensters wordt de natuur maximaal naar binnen getrokken. Voor een perfecte harmonie zijn ook de kleuren van het interieur afgestemd op de omgeving.