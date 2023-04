Strak, maar toch ruw en eigenzinnig: de tuin van Bart en Annelies bewijst het belang van een goed doordacht plan

Tuinontwerp als verlengde van de woning

Om een mooi binnen-buiten/buiten-binnen effect te creëren, moet je al vroeg nadenken over je tuinwensen. Dat hebben Bart en Annelies goed begrepen. Voor hun bouwplannen klopten ze aan bij Iglesias Architecten. Zij ontwierpen een strakke woning met een uitgesproken architectuurstijl.

Al snel betrokken Bart en Annelies ook tuinarchitect Jan Nickmans bij hun plannen. Voor de eerste steen gelegd werd, was het eerste tuinconcept al klaar. “Als het project het toelaat, proberen we om snel samen te zitten met de architect en de toekomstige bewoners”, vertelt tuinarchitect Jan. “De architect geeft vaak de aanzet en prikkelt ons om verder te werken op die lijn. Zo kunnen we snel schakelen, de materiaalkeuze van binnen en buiten op elkaar afstemmen en de architectuur alle eer aandoen.”



Tuinzones met niveauverschil

Bewoners Bart en Annelies kozen bewust voor een tuinontwerp waarbij ze in de tuin kunnen leven en wonen. “De gegoten betonvloer van binnen, trokken we door naar buiten. Zo vloeien de binnen- en buitenruimtes naadloos in elkaar over. Of de bewoners nu in de keuken of op het terras zitten, het gevoel is hetzelfde.”

Daarnaast werken de verschillende zones in de tuin zeer uitnodigend. “Er is een binnentuin aan de zijkant van de woning. Die is zuidoostelijk georiënteerd, dus overdag is het er heerlijk zitten. Achter het huis is een poolzone met verdiept zwembad en poolhouse, waar je kan genieten van de nodige privacy en de ondergaande zon. Voor de kinderen is er een speelzone met gras. En er is een diepe voortuin, die we door natuurstenen trappen verbinden met de sportruimte in de kelder.”

Huis verstopt achter de bomen

Het huis van Bart en Annelies staat als het ware verscholen achter een waas van groen. In de voortuin staan voornamelijk bomen en wintergroene heesters voor de privacy. Bloemen vind je er minder omdat ze in halfschaduw staan. In de zonnige middenzone aan het zwembad werkte Jan wel met bloemen, zoals Gaura, Alium en Echinacea, en bleke siergrassen.

“We zijn bij dit ontwerp gegaan voor natuurlijke overgangen. Dat was ook mogelijk omdat Bart en Annelies in een erg groene en op privacy gestelde buurt wonen. Zo vormt de honingboom van de buren mee de omkadering van de tuin. Maar we hebben ook andere boomsoorten geplant, zoals de wintergroene kurkeik en zilverwilg. De lage, hoge en middelhoge beplanting bouwden we trapsgewijs op, om te zorgen voor een natuurlijke en rijke overgang.”



Volledig scherm In de achtertuin is het heerlijk zetelen op het ruime terras aan de woning. De geslepen betonvloer van de aanpalende leefruimte werd naar buiten doorgetrokken. © studio PSG/Puur Tuinarchitecten

Mix van hardhout, beton en kinderkopjes

Terwijl de beplanting eerder zacht en naturel is, koos Jan voor de constructieve partijen voor robuuste en tijdloze materialen. “Zo hebben we een natuurstenen blok van 4 ton gerecupereerd. De randstenen rond het zwembad zijn uit een massieve rots gehakt. De ruwheid is zeer uitgesproken en komt nog mooier tot zijn recht door te variëren in de dikte.” De ruwe materialen combineerde Jan met gepatineerde kinderkopjes, hardhout (vergrijsd ipé) en geslepen beton.



Moeilijk bereikbare tuin

De grootste uitdaging van dit project was de moeilijke bereikbaarheid van de zij- en achtertuin. “Het perceel is ongeveer 8 are groot, maar vrij smal. Naast het huis is er een doorgang van 3 meter, zowel links als rechts. De plaatsing van de zwembadkuip planden we op voorhand in, voor de start van de bouwwerken.”

De planning van de bouw en de planning van de tuin moesten dus goed op elkaar afgestemd zijn. De fasering en aanpak van de werken was een hele uitdaging. “De aanplanting hadden we sowieso pas op het einde voorzien. Maar toch hebben we af en toe de werken moeten stilleggen. De grond is er erg leemachtig, dus als het te nat was, konden we niet planten. Voor de planten zelf is een zware en rijke grond zeer goed, maar voor onze planning niet”, lacht Jan.

De drie tips van tuinarchitect Jan:

• Durf te investeren in een goed tuinontwerp. Een goed plan is de basis van alles. Zeker als je je eigenheid wil laten terugkomen in je tuin. Zo heb je ook een goed zicht op wat mogelijk is én kan je hier - indien mogelijk - al rekening mee houden tijdens de bouw of het verbouwen van je huis.

• Faseer. Je hoeft niet onmiddellijk te starten met de uitvoering van alle werken. Werk in stappen en deel de uitvoering op. Een tijdspanne van 1 tot 5 jaar is niet uitzonderlijk voor tuinprojecten.

• Wil je je tuinbudget onder controle houden? Weet dan dat graspartijen, beplanting en kasseiwerk niet de grote kost zijn. Constructiewerken, zoals niveaus, trappen aanleggen … vragen wel wat budget. Ondanks de algemene prijsstijgingen, vallen de prijzen voor tuinmaterialen nog mee. Behalve voor hout: die prijzen zijn verdubbeld.

