Straf: Gerdine bouwt helemaal zelf een tiny house van 3 meter bij 7

“In Nederland worden de prijzen van vastgoed enorm opgevoerd en daar ben ik principieel tegen”, zegt Gerdine Vermeer (41). Vandaar dat ze verkiest om op een andere manier te wonen en de huizenmarkt te ontwijken. “Zo hoef ik ook geen zware hypothecaire lening aan te gaan en de helft van mijn inkomsten af te geven om een dak boven mijn hoofd te hebben. Daarnaast hou ik er echt van om zelf dingen te creëren. Zo is het idee stilaan gegroeid om mijn eigen tiny house te bouwen.” Bekijk hier hoe je zelf een tiny house bouwt.

Leuke uitdaging

Een heel jaar nam Gerdine de tijd om zich grondig voor te bereiden op haar bouwavontuur. “Ik zag het echt als een nieuwe, leuke uitdaging om zelf iets te bouwen en na lang nadenken ben ik tot het besluit gekomen om zoveel mogelijk tweedehands materialen te gebruiken. Gaandeweg zijn er ook nieuwe zaken aangeschaft, omdat die tweedehands niet of nauwelijks in de gewenste vorm te krijgen waren. De eerste stap in dit proces was zoveel mogelijk filmpjes kijken, inspiratie opdoen bij andere projecten en nagaan wat alles kost, wat je nodig hebt en wat je allemaal zelf kan doen.” Na een jaar verzamelen, is Gerdine deze zomer gestart met de eerste bouwwerken. Bekijk hier dé succesformule voor betaalbaar en efficiënt wonen.

Stevige trailer

Het tiny house van Gerdine is mobiel en wordt opgebouwd op een trailer. Over het type trailer heeft ze lang getwijfeld. “Veel mensen kiezen voor een vlemmix trailer voor snel verkeer. Die is inderdaad heel handig, maar je zit wel vast aan een bepaald gewicht. Voor een iets groter tiny house moet je dan alles met lichte materialen bouwen. Dat was voor mij geen optie omdat ik met tweedehands materialen werk om wat te besparen. Daarom koos ik voor een stevige, op maat gemaakte trailer waar ik ook veilig mee kan rijden.”

Maand vrij om te bouwen

Momenteel is Gerdine net klaar met het houten framewerk en het plaatsen van de ramen, de dakbalken en -platen. Het hout en isolatiemateriaal heeft ze daarvoor wel nieuw gekocht. “Voorlopig gaat alles heel vlot. Ik heb veel geluk gehad met het weer en met vrienden die op het juiste moment even komen helpen.” Ook het bouwen zelf gaat Gerdine veel makkelijker af dan ze had verwacht, ook al heeft ze geen enkele bouwkundige ervaring. “Ik heb de hele maand september vrij genomen om goed door te kunnen werken. Mijn trailer staat momenteel nog buiten onder een afdekzeil en ik wil hem zo snel mogelijk dicht hebben. Dan kan ik tijdens de winter binnen aan de slag.”

Volledig scherm Momenteel is Gerdine net klaar met het houten framewerk en het plaatsen van de ramen, de dakbalken en -platen. © Livios/Gerdine Vermeer

Even zweten

Het vloerframe bestaat uit betonplex-platen, een houten frame, een isolatielaag, isolatiefolie en daar overheen een constructieplaat. Die plaat op de trailer plaatsen was een heel karwei. “Vooral het omdraaien van de plaat, zodat de betonplex-platen aan de onderzijde kwamen, was echt niet evident”, weet Gerdine. “Ik had er vier man voor nodig. Dat was een spannend moment. Ook de trailer naar buiten rijden en de wanden erop zetten was even zweten. Want pas als je het framewerk erop zet, weet je of je alles goed haaks hebt gemaakt. Ik had dit goed gecontroleerd, maar je weet het nooit zeker. Gelukkig is ook dat perfect verlopen.” Bekijk hier welke materialen je nodig hebt voor welke klus.

Clean en strak? Liever charme en karakter

Voor het ontwerp van haar tiny house liet Gerdine zich inspireren door andere tiny houses. “Je hebt maar een beperkte ruimte en die wil je optimaal invullen met alles wat je nodig hebt: een badkamer, toilet, douche, bergruimte, je bed en een woonkamer. Je moet jezelf echt afvragen wat voor jou belangrijk is en welke ruimtes een prominente plek moeten krijgen. Ik verkies een fijne living boven een ruime keuken. Verder moet er in mijn huisje voldoende licht binnenvallen.”

Bed op wieltjes

“Qua inrichting is een strakke, cleane look minder mijn ding. Geef mij maar de charme en het karakter van tweedehands materialen. Zo vond ik op Marktplaats bijvoorbeeld een prachtig, groot raam.” Gerdine koos ook voor een paar eyecatchers. “In de badkamer komt een grote houten tobbe i.p.v. een bad. Verder staat mijn bed niet op een vide, maar kan ik het onder de keuken schuiven. De keuken staat op een ophoging. Daaronder zit het bed op wieltjes. Dat schuif ik de woonkamer in zodra ik wil gaan slapen. Over de kleuren voor de vloer en het plafond ben ik nog volop aan het nadenken.”

Zelfvoorzienend

De bedoeling is dat Gerdine met haar tiny house off grid kan gaan. “Ik hoop dat het huisje zelfvoorzienend wordt. Daar moet ik eerst nog wat voor sparen, want daar komt een behoorlijk prijskaartje bij kijken van plusminus 6.000 euro. Er komen zonnepanelen op het dak en ik wil een regenwaterzuiveringsinstallatie voorzien. De elektriciteitsaansluiting besteed ik wel uit. Het lijkt me iets te risicovol om dit zelf te proberen, zeker met de zonnepanelen erbij.”

Strakke planning? Liever niet

Wanneer de bouwwerken rond moeten zijn? “Dat kan ik moeilijk voorspellen. Alles is nieuw voor mij en je weet nooit hoe alle werken gaan verlopen. Daarom heb ik geen strakke planning uitgestippeld, maar eerder een globaal idee van wat ik wil doen. Als ik merk dat ik wat extra hulp nodig heb, dan kan ik altijd rekenen op vrienden en familie.”

Het prijskaartje

De prijs van een tiny house verschilt heel erg naargelang het type dat je kiest. “Ik koos voor heel wat tweedehands materialen en heb gezocht naar de beste deals, bijvoorbeeld voor de gevelbekleding. Ik hou alles netjes bij in een Excelbestand, maar ik heb bewust nog geen optelsom gemaakt. Ik tel pas alles op als ik zeker weet dat ik alle kosten heb gehad. Ik schat dat ik, zonder de zonnepanelen en regenwaterzuiveringsinstallatie, rond de 20.000 euro zal uitkomen. Dat valt best mee. Door een jaar lang te verzamelen, heb ik de kosten kunnen drukken en hoef ik niet in één keer een smak geld neer te leggen. Nu heb ik elke maand een extra uitgave gehad en kan ik toch blijven sparen.”

Bron: Livios