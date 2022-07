Stop met schrobben in je badkamer: zo richt je je badkamer onderhoudsvriendelijk in

1. Hou de vloer vrij

Zet zo weinig mogelijk op de vloer. Niet alleen vergt het dubbel werk als je bij het poetsen eerst alles omhoog moet zetten, en daarna weer op de grond. Het creëert ook rust in je badkamer. Schroef je toiletborstel in de muur, leg geen badmatten en hang je vuilbakje op in een kast.

2. Ga voor een hangtoilet

Een ophangsysteem is veel praktischer en gebruiksvriendelijker dan staande toiletten, omdat je daar geen aansluiting met de vloer hebt. Ook kan je de ruimte boven het ophangsysteem optimaal benutten. Niet alleen decoratief, maar ook functioneel als praktische opbergruimte. Zo staan toiletpapier en poetsproducten uit het zicht.

Zelf je hangtoilet plaatsen? Lees hier hoe je eraan begint.

3. Vermijd voegen en kitnaden

Niks zo vervelend als vuile voegen in je douche of kitnaden aan de badrand. Die kan je zoveel mogelijk vermijden door naadloos te werken. Je vindt hele mooie keramische en kunststofpanelen om de douchewand mee te bekleden. Er zijn zelfs platen van 1 op 3 meter. Laat ze op de breedte van je douche maken, en je hebt geen naad van vloer tot plafond.

Last van vuile voegen aan je badrand? Zo vervang je ze makkelijk zelf.

Volledig scherm Een hangtoilet is praktischer en gebruiksvriendelijker dan een staande uitvoering. Je kan er makkelijk met je borstel onder vegen. © Desco

4. Overweeg een vrijstaand bad

Vrijstaande baden heb je in alle prijsklassen en in verschillende uitvoeringen. Hun grote voordeel is dat je bad vanbinnen en vanbuiten hetzelfde is. Even vegen met een vochtige doek volstaat om het proper te houden. Omdat deze baden gewoon op de grond staan, bespaar je jezelf een dure omkasting. En zit je niet met tegels en voegen.

Welk bad past het best in jouw badkamer? Uit deze types kan je kiezen.

5. Werk je kraan in

In moderne badkamers vind je vaak naadloze lavabo’s en opzetkommen. Om je tablet mooi vrij te houden, werk je de kraan best in in de muur. Zo krijg je geen ontsierende kringen rond de kranen.

6. Voorzie een nis voor je producten

Douchegel, shampoo, scrubs… er staan meestal meerdere producten in je douche of op de rand van het bad. Dat vermijd je door een nis te maken in de douche. Daar staan je producten mooi gegroepeerd en laten ze geen kringen achter op je douchevloer. Dat bereik je ook met een mooie legplank boven je bad.

Ga je een badkamer installeren of renoveren? Het magazine ‘Mijn Badkamer’ van Livios helpt je met praktische raad en tips. Vraag hier jouw gratis exemplaar aan.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios