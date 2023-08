“Stop je boekentas nooit in de wasmachine, dat is echt het laatste redmiddel”: onze expert tipt hoe je die tas wél een nieuw leven geeft

Valt die boekentas nog te redden, gaat ze na een wasbeurt nog een schooljaar mee? Die vraag wordt kort voor 1 september door veel ouders gesteld. Als je het juist aanpakt, kunnen er verrassende dingen gebeuren: “Kleuren worden frisser, vlekken verdwijnen”, zo weet FERM-vrijwilliger Lydia Nijs. Ze waste al tientallen boekentassen voor het Mamadepot in Lubbeek, en heeft ook één gouden raad: “De wasmachine is alleen goed als laatste redmiddel.”

Eerlijk, als we denken aan wassen, lopen we automatisch richting de wasmachine, maar voor een boekentas is dat duidelijk niet het beste plan. “Op de meeste boekentassen zit een coating die vuil- en waterafstotend werkt”, legt Lydia Nijs uit. “Als je de boekentas in de wasmachine stopt, gaat die laag eraf. Ook indelingen en laptopvakken zijn soms gemaakt uit hard karton, dat kan absoluut niet tegen een wasbeurt. In een boekentas of rugzak zit zelden een wasetiket. Grote merken zoals Kipling, Eastpak en Thule hebben soms wel onderhoudstips op hun website staan.”

Niet alle vlekken krijg je weg, daar moeten we mee leren leven. Lydia Nijs

De spons erover

De beste aanpak om je boekentas een nieuw leven te geven, is met de hand. “Een sopje met lauw water en afwasmiddel of een ander schoonmaakmiddel is prima”, vertelt Lydia. “Ga kort over de boekentas met je spons en zet je boekentas niet in het water, dan wordt ze veel te nat. Ook de binnenkant maak je proper met een spons. Daarna veeg je het overtollige water zowel aan de binnen- als de buitenkant af met een microvezeldoekje.”

“Voor hardnekkige vlekken is een oude tandenborstel met een beetje tapijtreiniger handig. Voor vlekken met vet gebruik ik ontsmettingsalcohol. Even schrobben en meteen wegvegen met water, anders krijg je verkleuringen. Niet alle vlekken krijg je trouwens weg, daar moeten we mee leren leven.”

Doe een boekentas nooit in de droogkast, dan kan je ze waarschijn­lijk weggooien. Lydia Nijs

Is de situatie ernstig, dan is de wasmachine het laatste redmiddel. “Bij een boekentas uit polyester of canvas lukt het soms wel. Je doet eerst alle ritsen en clips open en je stopt de boekentas in een wasnetje of kussensloop. Sporttassen kunnen meestal wel in de wasmachine. Stel de machine in op een lage temperatuur, maximum 30 graden en doe er een product voor delicate was bij. Drogen mag in de buitenlucht, zet de boekentas ondersteboven en laat ze langzaam opdrogen, dus niet in volle zon of met een haardroger. En al zeker niet in de droogkast, dan kan je ze waarschijnlijk weggooien.”

Van stof of van leer?

Voor lederen boekentassen is de aanpak helemaal anders. “Eerst moet je nagaan of het echt leder is of skai, want nepleer mag je wel wassen met een sopje. Is het echt leer, dan maak je de boekentas schoon met een vochtige doek, op de vlekken kan je leerreiniger doen. Je kan de boekentas voeden met speciale ledercrème of met kleurloze schoensmeer. Dan wordt het leer soms wel wat donkerder, ideaal om de vlekken minder te laten opvallen. Maar je moet wel zorgen dat je de hele boekentas insmeert, anders ziet het er niet uit.”

Conclusie

Met een sopje en spons en wat schrobwerk kan je een boekentas een nieuw leven geven. Voor Lydia Nijs is het simpel: “Een boekentas wassen vraagt niet veel tijd en het verschil is vaak heel groot: de kleuren zijn terug fris en vlekken zijn weg of vallen minder op. Veel duurzamer én goedkoper dan weer een nieuwe boekentas aan te schaffen.”

Zo werkt een Mamadepot In een Mamadepot kan je aan voordelige prijzen herbruikbare kinderspullen kopen en elkaar ontmoeten bij een kop koffie. De winkeltjes worden uitgebaat door enthousiaste vrijwilligers van FERM zoals Lydia Nijs.

Heb je nog schoolgerief in goede staat dat je niet meer gebruikt? Breng het binnen in een Mamadepot bij jou in de buurt. Schoolgerief, speelgoed, babyspullen en kinderkleding tot 16 jaar zijn welkom. Enkel goede spulletjes, die nog compleet en netjes zijn, worden aanvaard.

