Gesponsorde inhoud Stoken zonder schuldgevoel? Kies resoluut voor comfort én (hart)verwarmende duurzaamheid! Aangeboden door Stiebel Eltron

01 februari 2019

08u30 0 WOON. Ons huis heerlijk warm in de winter en lekker fris in de zomer? En altijd warm water ter beschikking? Wie dit wil zonder roofbouw te plegen op onze planeet, kan niet om de duurzame producten en systemen van Stiebel Eltron heen. Al bijna 100 jaar is Stiebel Eltron pionier én innovator in oplossingen voor duurzame energie en milieuvriendelijke koeling/verwarming.

Haal (gratis) energie uit de buitenlucht

Warmtepompen halen niet alleen energie uit de bodem, maar ook uit onze omgevingslucht. In tegenstelling tot bodem- of grondwatersystemen vergen deze oplossingen geen infrastructuurwerken, waardoor ze nog gebruiksvriendelijker zijn. Ze halen calorieën voor de verwarming van je woning uit de buitenlucht. En dat is zelfs mogelijk bij buitentemperaturen tot -20°C! Via de techniek van compressie wordt de temperatuur in het systeem opgedreven tot een comfortabel niveau voor verwarming en/of warm water. Lees meer over de voordelen en de werking van lucht/water-warmtepompen.

Bijzonder laag stroomverbruik

Het energieverbruik voor de werking van een warmtepomp is minimaal. Je hebt enkel een kwart elektrische stroom nodig om de compressor aan te drijven. Omgevingswarmte levert de overige 75% van de benodigde energie. Nog interessanter wordt het als je je eigen gratis groene stroom opwekt met een PV-installatie, of wanneer je met een buffervat op nachttarief werkt.

Warmtepompen zijn ontegensprekelijk de verwarming van de toekomst. In combinatie met groene stroom laten ze toe om energieneutraal te stoken. Bovendien behaal je bij nieuwbouw met een warmtepomp een goed E-peil en bij renovatie een goede EPC-score.

WPL classic: geen buitenunit nodig!

De meeste lucht/water-warmtepompen hebben een buitenunit nodig, aan de muur of in de tuin. Velen ervaren dit als een storend element. De WPL IKCS classic warmtepomp doet het zonder. De buitenlucht wordt aan- en afgevoerd via kanalen ingewerkt in de muren.

WPL IKCS classic en andere warmtepompen uit het gamma lucht/water-warmtepompen van Stiebel Eltron. zijn compact, mooi van design en bijzonder energiezuinig. Ze zijn geschikt voor de moderne nieuwbouwwoning. In combinatie met een buffervat kunnen verschillende temperatuurzones ingesteld worden. Dit laat bijvoorbeeld toe om beneden met vloerverwarming te werken en boven met (lage temperatuur) radiatoren.

Ongehoord comfort

De WPL IKCS classic warmtepomp zorgt voor een ongehoord comfort: het toestel werkt fluisterstil, zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en voorziet met een bijhorend boilervat ook in de warmwaterbehoefte. En dit alles nagenoeg onhoorbaar zowel binnen in de woning als langs buiten.

Ook naar installatie toe niks dan voordelen: het compacte toestel neemt weinig vloeroppervlakte in beslag en vraagt slechts kleine luchtroosters in de gevel. Extra plaatsbesparing kan je realiseren door te kiezen voor een boiler- en buffervat in één.

Totale vrijheid

Warmtepompen zoals de WPL 10 classic combineren rendement met onderhoudsvriendelijkheid. Als ze werken op zelf opgewekte stroom, dan heb je helemaal geen stookkosten. Ontdek snel alles over de propere warmtepomptechnieken van Stiebel Eltron!