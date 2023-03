Stinkende gootsteen? Zo los je het goedkoop en gemakkelijk op (en zo vermijd je het al helemaal)

OPROEP. Heb jij vragen over de moestuin? Stel ze aan onze tuinexper­te Laurence Machiels

Van slakken in de tuin tot de beste manier om je bodem te onderhouden, onze tuinexperte Laurence Machiels staat altijd klaar met het beste advies voor je (moes)tuin. Maar wie weet zijn er nog zaken die je graag wil weten nu de lente er stilaan begint aan te komen. Heb jij vragen over je tomaten, sla of kruiden, of wil je weten welke techniek je best gebruikt voor welk gewas? Stel ze hier aan Laurence.