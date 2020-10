Stijn en zijn gezin investeerden 330.000 euro in hun huis dat maar op 275.000 euro wordt geschat: “Kwaliteit en comfort zijn om zelf van te genieten”

De bewoners

Stijn Naert (41), Nancy (42), Tessa (19) en Louis (7) wonen in dit huis dat ze in 2012 kochten. “Mijn vrouw werd verliefd op de vele ruimtes en die zijn ons al goed van pas gekomen”, vertelt Stijn. “Vorig jaar, tijdens de renovatie van de benedenverdieping, logeerde onze hond in een van de zes slaapkamers en dat is intussen zijn lievelingsplekje geworden. We gebruiken ook een kamer als bureau en een andere is speciaal voor als we logees hebben.”